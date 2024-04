Bivša kandidatkinja regionalnog "Big Brothera", 2015. godine, Rada Vasić ranije je otkrila da boluje od raka dojke, a sada se nakon nekog vremena preko lajva na TikToku ponovno oglasila. Otkrila je kako se ne osjeća dobro te da liječnici sumnjaju da ima nešto na plućima.

"Nije dobro, ne osjećam se dobro, stvarno. To što sam imala na dojci se istopilo skroz od terapija, ali sada liječnici kažu da imam nešto na plućima, neke ciste. Idem sutra da mi vade uzorak, da ispitaju", rekla je Rada.

Dodala je i kako se već danima ne osjeća dobro i da su joj na tijelu iskočile modrice, a liječnici su joj rekli da postoji mogućnost da joj i nokti otpadnu.

"Plavi su mi prsti, rekli su mi da mi mogu otpasti i nokti. Plava sam i po vratu. Nije dobro, ništa mi nije jasno, da se poslije silnih terapija ne osjećam dobro", rekla je Rada.

Otkrila da boluje od raka

Podsjetimo, Rada je u prosincu otkrila da boluje od raka dojke. Na TikToku je razgovarala s bivšim cimerom Brendonom o kemoterapijama, a on ju je upitao treba li joj perika.

"Imam malaksalost, znojim se, ne mogu to podnijeti. I za uspomenu od tebe bih prihvatila. Imam bolove, umorim se, stvarno mi nije lako. Ta kemoterapija je teška terapija. Poplavjela sam", ispričala je Rada.

Brendon joj je poručio da mu je žao, a vijest o bolesti ga je šokirala, prenosi Blic.

"Nisam se htjela pojaviti, nisam htjela zbog kose, imam periku, ali je ne mogu podnijeti. Stavim kape i to, ali ne mogu nositi kapu po kući. Dobre doktore imam, podržavaju me, vole me, tu terapiju primam, dolazi sanitet, doveze me i vraća me. Isto tako i Radeta i mene. Koliko bi plakao kada bi čuo da sam umrla, kada sada plače", rekla je Rada.

