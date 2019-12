PRVI GOSTI ‘LUDOG BARA’ BRILJIRALI, MLADEN IZ TBF-A OTKRIO: ‘Oženio sam se prije dva mjeseca i čekam sina!’

Već je prva epizoda novog RTL-ova showa ‘Ludi bar’ donijela pregršt smijeha, dobre zabave, potpuno bizarnih izazova i čak dvije velike ekskluzive, baš kao što su domaćini Antonija Blaće i Rene Bitorajac obećali

Na samom početku voditeljski duo ukratko je objasnio najvažnija pravila ove, kako su je sami nazvali, emisije ugostiteljsko-humanitarno-zabavnog karaktera. Naime, zvjezdani gosti, osim ugodne zajedničke ćakule, morat će prihvatiti prilično čudne i pomaknute izazove, a sve kako bi prikupili što više novca za udrugu RTL pomaže djeci.

Tijekom svakog izazova gost može prikupiti najviše pet zlatnih zvjezdica koje vrijede svaka po 1500 kn, a zajednički izazov koji sve goste očekuje na kraju emisije može im, ukoliko ga uspješno izvrše, donijeti jednu bonus zvjezdicu u vrijednosti 2500 kn.

Na ”vruće” barske stolce u ležernoj i opuštenoj atmosferi pravog pravcatog bara prvi su sjeli reper Marko Lasić Nered, glumica i pjevačica Salome te frontmen TBF-a Mladen Badovinac.

Nered i Antonija u tandemu osvojili pet zvjezdica

Splitski glazbenik odmah im je na početku ispričao simpatičnu anegdotu o tome kako ga nerijetko miješaju s Mladenom Bodalecom iz Prljavog kazališta. ”Na granici dolazimo i predajemo pasoše. Policajac dolazi do mene i prepozna me. Pita imamo li koji CD, ja mu odgovaram da nemamo kod sebe. Pita on dalje: ‘Pa kako nemate? Zar niste vi Parni valjak i Mladen Bodalec?”’, ispričao je Mladen Badovinac i nasmijao sve prisutne.

Nered se požalio kako ga u zadnje vrijeme božićni pokloni često zaobilaze, a Antonija i Rene uspjeli su iskopati njegovo pismo koje je jednom prilikom napisao Djedu Božićnjaku, iznenadivši ga i malim znakom pažnje.

A upravo je Nered bio prvi gost koji je probio led svojim izazovom. Iako posljednjih mjeseci u ‘Tri, dva, jedan – kuhaj!’ poslužuje samo specijalitete, u ‘Ludom baru’ morao se suočiti sa svojevrsnim švedskim stolom na kojem su se našle pomno osmišljene nespojive i lude kombinacije.

Teleća jetrica s cimetom i Nutellom, riblji smoothie, ukiseljena haringa ili sladoled s češnjakom samo su dio ”remek-djela” među kojima je morao birati. ”Čekaj, ovo su stvarno kokošje nogice?!”, u čudu je bio Nered. Izraz na njegovu licu dok je kušao hranu jasno je pokazao da mu ovaj izazov nije nimalo lagan pa se Antonija ponudila i hrabro kušala dvije kombinacije kako bi mu pomogla. Na kraju su uspjeli osvojiti svih pet zvjezdica.

Salome sa zmijom u ruci pjevala zabavne hitove

Iduća je na redu bila Salome, koja je šaljivo priznala da ju je u Hrvatsku vratila ”Menopauza”, hit-predstava u kojoj trenutno igra. Salome se osvrnula i na činjenicu da je prva osoba u Hrvatskoj koja je javno progovorila o svojoj transseksualnosti, kao i promjeni spola, a ponosna je autorica knjige ”Novo rođenje”, autobiografije i svojevrsnog priručnika za roditelje čija se djeca nađu u sličnoj situaciji.

”Tad su bila neka druga vremena i o tome se nije toliko ni znalo… Ne mogu nikoga osuđivati zbog toga. Otvarala sam ta velika željezna vrata za sve drugačije ljude. Nijedan čovjek nije isti. Živim to što jesam i sretna sam”, dodala je.

Njezin su izazov Antonija i Rene šaljivo nazvali ”Pjevam, a plače mi se”. Naime, Salome je morala pokazati koliko se dobro snalazi sa zmijom oko vrata, a pritom je morala dovršiti stihove najpoznatijih zabavnih hitova. I dok su svi očekivali da će pokazati bar malo straha, Salome je priznala kako je radila u pet shopu i zmija se nimalo ne boji. Hitove poput ”Ja sam za ples”, ”Magla” ili ”Neka mi ne svane” otpjevala je bez greške i osvojila maksimalan broj zvjezdica.

Mladen otkrio da čeka sina pa se pretvorio u Mišu Kovača

Posebno raspoloženi Mladen iz TBF-a Antoniji, Reneu i gledateljima neočekivano je odlučio otkriti dvije velike novosti iz privatnog života. ”Oženio sam se prije dva mjeseca i čekam dijete. Stiže u prvom mjesecu, ‘muškić’ je!”, kazao je Mladen izazvavši oduševljenje i čestitke svih prisutnih. Frontmen TBF-a nakon zdravice je bio spreman za svoj izazov pod nazivom ”Glazbena pantomima”.

Koristeći se gestama i mimikom ostalim je gostima morao objasniti pet glazbenih pojmova, među kojima su se našli tango, Macarena, Gangnam style, MC Hammer, ali i Mate Mišo Kovač. Za svoja je urnebesna objašnjenja i on osvojio maksimalnih pet zvjezdica.

Pred večerašnjim gostima ostao je samo još zajendički izazov koji nosi bonus zvjezdicu, a riječ je o karaokama. Salome, Nered i Mladen uspješno su uz pomoć publike otpjevali ”Sretan Božić svakome ” i zaradili dodatnih 2500 kn za udrugu RTL pomaže djeci.

Tko su novi gosti, kakvi ih izazovi čekaju te hoće li Antonija i Rene od njih izvući još koju ekskluzivu, gledatelji će doznati već sutra u 20 sati, u novoj epizodi ‘Ludog bara’.