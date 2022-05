Najstariji farmer Ivo svoje je dame proveo kroz kuću, ali se i pohvalio pokazavši što im je sve kupio za popiti. Nakon što je nabrojao par vrsta crnog i bijelog vina, dame su komentirale da ako su došle nešto i raditi, alkohola ima i previše! Gordana se, pak, dotaknula svega što joj nedostaje u sobi. ''Soba je čisto okej, veliki lijepi krevet. Nemamo ni satelitsku antenu u sobi niti internet, ali dobro, imam krevet'', rekla je Gordana dok su druge dvije dame rekle da ne razumiju što je Gordana točno očekivala. Gordana je nastavila komentirati Ivu. ''On sve okreće na seks i to nakon par sati zbilja postaje jako zamorno'', rekla je te nastavila. ''Zar ti misliš da svaku ženu možeš kupiti?'', pitala je Gordana. ''Ne svaku, samo onu koja je u tom biznisu'', uzvratio joj je Ivo, a odgovor je zaprepastio i Branku i Katu.

Neke su djevojke bile izbirljive po pitanju smještaja i kod Krunoslava. Gordana je rekla da očekuje sobu samo za sebe, a Kruno je u sobu smjestio Ines i Gordanu. ''Ja bih sad pokupila stvari najradije i otišla doma'', rekla je Gordana. Ines se soba jako svidjela, ali Goga je i dalje inzistirala na svojoj sobi. ''Ti se ne bi naspavala uz mene jer nemirno spavam'', objasnila je Goga svoj problem Ines.

''Ines voli savjete davati, a ja sam to prihvatio pa će vjerojatno sad tako biti na farmi'', komentirao je Kruno Inesino 'zapovijedanje'. Irena ga je, pak, upitala kako to da je nju odlučio staviti samu u sobu. '' Sviđaš mi se i ja bih da si mi ti najbliže'', odgovorio joj je Krunoslav.

U Velikom Trojstvu djevojke je na Brankovom imanju dočekala vesela dobrodošlica. Farmer ih je sve smjestio u jednu veliku sobu, a iznenadio ih je ukrasnim jastučićima na mačiće, ručnicima koje je smotao u oblik srca te švicarskim čokoladicama. Inna je potpuno zbunila Branka kad je sjela na krevet i pokazala mu podvezicu koju je nataknula. Ostalim damama to se nije svidjelo.

Disco dnevni boravak

Damir je svojim curama najprije pokazao 'disco dnevni boravak', što je oduševilo Nikitu koja je zaključila da bi boravila u toj sobi iako je i u Damirovoj sobi s motivima Afrike komentirala krevet. ''Ima odlične rubove za kamasutra pozicije'', zaključila je provokativna Nikita, a Josephina je ostala zbunjena. ''Ja ne znam što su to kamo sutra pozicije, ali valjda su to neke ekshibicije '', kazala je.

Tomislav, iako pomalo nesiguran u sebe, vrlo je brzo odlučio koja će od djevojaka gdje spavati. ''Ja sam napravio plan da Antonija i Samanta spavaju u ovoj sobi'', rekao je, a cure su se složile. No tek kad je došlo vrijeme da im pokaže Stelinu sobu, nastao je blagi kaos. ''Ovo je soba s bračnim krevetom i tu ćemo zajedno spavati Stela i ja'', šokirao je Tomislav cure, ali ne i Stelu, koja se smješkala. Kasnije je Tomislav priznao da mu je Stela rekla da se boji mraka i da bi voljela spavati s njim. Ona je pak rekla da to nikad nije spominjala. ''Ona je mene pitala da bi spavala sa mnom u sobi i ja sam pristao'', tvrdio je Tomislav.

''Malo je to prerano dijeliti krevet s nekim'', komentirale su Antonija i Samanta.

Milanove cure brzo su se dogovorile koja gdje spava, a bile su zadovoljne što svaka soba ima televizor. Ruža je odmah zaključila da bi promijenila Milanov imidž. ''Ošišala bih ga, on je mlad čovjek i vjerojatno nema vremena, ali ja ću ga srediti malo'', nastavila je, a Milanu je to pasalo. Mirjana se ponudila izmasirati ga, a Renata mu je ponudila ljubav. ''Ja Milanu nudim ljubav, nikakve kerefeke i mazalice, to ništa. Ljubav je ljubav, a masaža, to kasnije'', objasnila je Renata.

Nove smokovljanske gazdarice bacile su se na posao i složile popis namirnica za ručak, ali tu je nastao problem jer je Gordana bila za vratinu, Kata za ribu, a Branka za meso sa žara. ''Voda je puna klora, stavi i vodu na listu'', komentirale su Ivine dame.

Kod Branka su se djevojke taman počele raspakiravati, a Inna je otišla potražiti masažer koji je ponijela sa sobom. Za to vrijeme Ljubica je odlučila iskoristiti priliku kako bi 'pronjuškala' po Inninom koferu. Iako Dubravka nije željela sudjelovati u toj 'akciji', Ljubica se nije dala smesti pa je uzimala komad po komad odjeće iz Inninog kofera uz komentare. ''Evo, vidi, ona tu namjerava dugo ostati jer je ovo odjeća za zimske dane. Gle, i kapu je donesla! Ne, gotovo, mi se možemo spakirati i otići'', rekla je Ljubica, a Dubravka se samo smijala.

'Ja sam bacila udicu'

Čim se Inna vratila s masažerom, prvo ga je isprobala na djevojkama, a onda su pozvale i Branka pa je Inna i njega izmasirala, a on je bio i više nego zadovoljan. ''Ja sam bacila udicu'', rekla je Inna.

Milanove djevojke bile su zadovoljne su sa svime jedino im je nedostajalo ormara za odjeću pa su domišljato iskoristile i pećnicu kao dodatni ormar.

Kod Krunoslava u dvorištu Ines je odlučila malo našminkati Gogu, a farmer je komentirao da mu kod Goge najviše smeta njezino odijevanje. ''Kod Goge me smeta muško oblačenje i njezin stav. Djeluje kao da smo mi kod nje došli doma!'', komentirao je Krunoslav.

Krunina mama došla je upoznati djevojke i bila je zadovoljna sinovim izborom. ''Ove cure sam vidjela i ranije, ali tada nisam imala tako dobro mišljenje o njima kao sad kad sam ih upoznala'', rekla je.

Kod Tomislava na imanju Samanta je komentirala da joj Stela sve više i više ide na živce. ''Malo je postala antipatična i ima neke bezvezne fore da bi sebe uzdigla'', komentirala je Samanta Stelino podbadanje kada se ponudila prva skuhati ručak. ''Volim kuhati, to mi je hobi tako da nije problem'', rekla je. Samanta je nastavila gunđati, ovaj puta Tomislavu. ''Mogao si nas nekako zabaviti, a ne ovako, ništa nam prirediti'', rekla je i iz ruksaka počela vaditi balone, slamčice te na kraju bocu vina, što se Tomislavu i Steli nije svidjelo jer ne piju alkohol.

Kako će djevojkama proteći prva noć u novom okruženju, tko će šarmirati farmere na prvu, a tko neće uspjeti ni na treću, gledatelji će doznati već sutra od 21.20 sati.