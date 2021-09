Bianca Kolompar i njezin suprug Roman Brand obilježili su prvu epizodu Supertalenta, svađajući se s žirijem koji im je redom stisnuo X-eve na nastup. Bianca, poznata kao violinistica s najvećim grudima u Hrvatskoj, pratila je svojeg supruga dok je pjevao.

Već po izjavama su se najviše istakli. Martina im je X stisnula i prije nego što su započeli nastup, nakon što joj nisu znali odgovoriti zašto su uopće došli u emisiju.

"Ja sam došao raditi", rekao je Roman odrješito. Tijekom nastupa dobili su još tri iksa, a naposlijetku ih je zaustavila produkciju. Roman je napao Maju Šuput, rekavši kako ona ne pjeva bolje od njega.

Pogledali su svoj nastup, i dalje im nije jasno zašto nisu prošli

"Ja sam doktorirala glazbu, da se razumijemo. I mislim da vi niste kompetentni da kažete da on ne zna pjevati. To nije u redu", rekla je Bianca Maji.

Slobodna Dalmacija nazvala je violinisticu i zamolila da prokomentira reakcije žirija i cijelu tu dramu.

"Pogledali smo nastup i zadovoljni smo. Njemu je žao što me doveo u ovu situaciju jer meni ova blamaža ne treba. Svirala sam u velikim dvoranama poput Metropliran Opere u New Yorku. Ispala sam kolateralna žrtva. Slažem se da je supug bio bahat, ali bio je i žiri", rekla je violinistica.

'Maja nije kompetentna da bude u žiriju'

"Šokirana sam i žao mi je što sam se uopće spuštala na taj nivo. Otišla sam samo radi supruga da ga podržim, smatram da je talentiran, ima poseban, moćan glas i zaslužio je prvo mjesto. Roman pjeva bolje od Maje, a ona uopće nije kompetentna da bude u tom žiriju. Trebali su dovesti, recimo Gorana Karana, koji je pravi pjevač. Prema ružnim pogledima žirija odmah sam u startu osjetila njihovu zavist i prezir, nije ih uopće zanimao naš nastup. Trebali su suprugu dozvoliti da otpjeva do kraja, a ne da mu Martina odmah stisne X. To nije profesionalno i tako se ne radi, u svojoj karijeri to nikad nisam doživjela. I Majina reakcija kad joj je rekao da je poznaje. Napravila je tako čudan izraz lica", požalila se Bianca.