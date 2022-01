Bez obzira na dva poraza u nizu, rukometna groznica još uvijek trese Lijepu Našu, a to potvrđuju i odlični rezultati gledanosti RTL-ova glavnog kanala na kojemu je udarni termin rezerviran upravo za rukomet.

U subotu navečer, 22. siječnja, uzbudljiva utakmica Hrvatska-Danska bila je najgledaniji sadržaj na svim nacionalnim televizijama u ukupnoj populaciji, kao i u ciljnoj skupini od 18 do 49 godina, piše RTL.

Unatoč porazu 25:27 od aktualnih svjetskih prvaka, Kauboji su svojom junačkom igrom za ekrane prikovali mnogobrojne navijače. Cijelu utakmicu pratilo je gotovo 820.000 gledatelja u ukupnoj populaciji (21% AMR), dok je udio u gledanosti (SHR) iznosio fantastičnih 43%! Udio u gledanosti bio je nešto viši u drugom poluvremenu jer je naša reprezentacija sjajnom partijom pred kraj prvog dijela navijačima probudila nadu da nastavkom strpljive i pokretljive igre mogu doći do pozitivnog rezultata – pratilo ga je 875 tisuća ljudi u ukupnoj populaciji, a udio u gledanosti iznosio je visokih 46%. Najgledaniji dio večeri bio je sredinom drugog poluvremena kada je Marino Marić s crte zabio za prilbližavanje Dancima na samo jedan pogodak zaostatka, a u tom je trenutku za naše Kauboje navijalo gotovo 950 tisuća vjernih gledatelja u ukupnoj populaciji!

Sjajni rezultati gledanosti

Sjajne rezultate gledanosti utakmica Hrvatske i Danske ostvarila je i u ciljnoj skupini od 18 do 49 godina – cijela utakmica postigla je 48% udjela u gledanosti, a opet je bilo gledanije drugo poluvrijeme u kojem je taj je udio iznosio još viših 51%.

Prije i poslije utakmice, gledatelji su mogli već standardno pratiti i zanimljivu specijalnu emisiju 'Vrijeme je za rukomet', u kojoj su voditelj Marko Vargek te stručni komentatatori Petar Metličić, Drago Vuković i Goran Šprem analizirali hrvatsku i dansku igru. Emisiju je između dva poluvremena u prosjeku pratilo 718 tisuća gledatelja (19% AMR) u ukupnoj populaciji, što iznosi vrlo dobrih 38% udjela u gledanosti.

A u prilog tomu da je RTL pobjednik subotnje gledanosti govore i odlični rezultati. Glavni kanal RTL-a u ciljnoj je skupini od 18 do 49 godina u udarnom terminu ostvario 38% udjela u gledanosti, a udio gledanosti u ukupnoj populaciji iznosio je 34%. U usporedbi s tim, prvi konkurent u prime timeu imao je samo 13% gledanosti u ciljnoj skupini od 18 do 49 godina i udio u gledanosti od 12% kad je riječ o ukupnoj populaciji. I RTL-ova grupa kanala u nedjelju je zabilježila fantastične rezultate te ostvarila udio u gledanosti od sjajnih 43% u ciljnoj skupini od 18 do 49 godina, dok je u ukupnoj populaciji taj udio iznosio visokih 40%.

Iako više nemaju šanse za prolazak u polufinale, pred našim su Kaubojima još dva susreta druge faze natjecanja. Utakmica protiv uvijek neugodnog Islanda na rasporedu je već danas od 14:30 sati, uz izravan prijenos na RTL-u.