Od kamera do pelena: Ovo su najpoznatiji Love Island parovi koji su dobili djecu nakon showa

Jedan od najpopularnijih dating showova na svijetu uskoro stiže i u našu regiju. Love Island Adria po prvi put dovodi natjecatelje iz Hrvatske i susjednih zemalja u luksuznu vilu na egzotičnoj lokaciji, gdje će tražiti ljubav, graditi odnose - i boriti se za nagradu od 50.000 eura.

Popularni reality show kroz godine je donio brojne ljubavne priče koje su osvojile gledatelje diljem svijeta. I dok mnoge romanse nisu izdržale test vremena, neke su se razvile u ozbiljne veze, pa čak i obitelji.

Nekoliko parova koji su se upoznali pred kamerama odlučilo je svoju ljubav nastaviti i izvan vile, a neki su napravili i veliki korak dalje - postali su roditelji.

Ljubav koja je osvojila publiku

Jedan od najpoznatijih parova su Molly-Mae Hague i Tommy Fury, pobjednici pete sezone. Njihova romansa započela je 2019. godine, a i nakon završetka showa nastavili su graditi odnos.

U siječnju 2023. dobili su kćer Bambi, a iste godine i zaručili se. Iako su 2024. iznenadili fanove prekidom, početkom 2025. ponovno su se pomirili.

Obitelj iz snova

Publika treće sezone posebno je zavoljela Camillu Thurlow i Jamiea Jewitta, čija je priča mnoge dirnula.

Nakon izlaska iz showa nastavili su svoju vezu, vjenčali se 2021. i danas imaju troje djece, dvije kćeri i sina, čime su postali jedna od najstabilnijih Love Island obitelji.

Od sumnji do sretnog braka

Iako su mnogi sumnjali u njihovu ljubav, Jessica Shears i Dom Lever dokazali su suprotno.

Nakon showa brzo su se zaručili, vjenčali 2018. i danas imaju dvoje djece, čime su potvrdili da njihove emocije nisu bile prolazne.

Prvi brak iz Love Islanda

Olivia Buckland i Alex Bowen ušli su u povijest showa kao prvi par koji se vjenčao nakon sudjelovanja.

Njihova ljubav s vremenom je postajala sve jača, a 2022. dobili su sina. Početkom 2025. otkrili su i da očekuju drugo dijete.

Turbulentan početak, sretan nastavak

Cara De La Hoyde i Nathan Massey imali su uspone i padove, no na kraju su ipak pronašli zajednički put.

Danas su u braku i imaju dvoje djece, a njihova priča pokazuje da ljubav može preživjeti i izazove.

Ljubav koja nije potrajala

Cally Jane Beech i Luis Morrison također su svoju romansu započeli u showu. Iako su dobili kćer, njihova veza nije opstala te su se razišli 2018. godine.

Iako nisu svi odnosi iz reality svijeta dugoročni, ovi parovi dokaz su da se prava ljubav ponekad može roditi i pred kamerama, a u nekim slučajevima prerasti i u obiteljski život.

