Nakon što je prošli tjedan poznata blogerica Andrea Andrassy na noge podignula cijelu publiku svojim nastupom u showu "Masked Singer", ovaj je tjedan ta čast pripala opernoj pjevačici Sandri Bagarić, koja se skrivala ispod maske Majke Zemlje, jedne od najfascinantnijih Zigmanovih kreacija do sad.

Ostalo je devet neotkrivenih osoba ispod maski, a u pjevačkim duelima prvi su se našli Licitarsko Srce i Punjena Paprika.

Licitarsko Srce prvo je nastupilo. Svojim glasom i izvedbom pjesme "Rekao si", oduševilo je detektive. Borko je komentirao kako noge Licitarskog srca ne mogu biti ženske jer je nemoguće da nemaju nimalo celulita, dok su Antonija i Ida bile uvjerene kako su ženske. Na kraju su zaključili kako bi se ispod maske mogla nalaziti Ana Bučević ili pjevačica grupe Nipple People.

Punjena Paprika otpjevala je hit Dubioze Kolektiva te svojom izvedbom na noge podignula detektive. Borko je izjavio kako bi Paprika mogla biti Zoran Šprajc ili pak Jelena Karleuša. Antonija je rekla kako bi ispod maske mogao biti Alen Islamović. Nakon nastupa publika je odabrala da direktno dalje ide Punjena Paprika.

U drugom pjevačkom dvoboju natjecali su se Slatkač i Torpedo. Slatkač je nastupio s pjesmom "Get Lucky". Ida je zaključila da bi to mogao biti Vlaho Arbulić, a Antonija je rekla da se radi o Damiru Kedžu, dok je Borko rekao da je ispod maske njegov kolega Alen Liverić. Enis je pak smatrao da bi to mogao biti i Slavko Sobin.

Torpedo je zapjevao "Suadu" Plavog orkestra. Enis je rekao da bi to mogao biti Luka Nižetić, Ida je rekla kako bi ispod maske mogao biti Ribafish, a Borko da je to Buki Skandal. Antonija je pomislila da je ispod maske Prlja iz grupe Let 3. Publika je da odlučila da dalje prolazi Torpedo dok je Slatkač otišao u eliminacijski krug.

Ajkula Drakula protiv Dalmatinke bio je sljedeći pjevački dvoboj, a Ajkula je nastupio prvi s pjesmom "Baby Shark". Enis je zaključio da bi to mogao biti Mišo Kovač jer ima sve manje i manje teksta koji pjeva, dok je Antonija rekla da je Ajkula Drakula političar Peđa Grbin. Borko se složio da se radi o političaru, a izabrao je Andreja Plenkovića. Enis je otišao korak dalje i rekao da je ispod maske vjerojatno predsjednik Zoran Milanović.

Dalmatinka je pjesmom "Who's That Girl" oduševila sve detektive, a Ida je zaključila da bi ispod maske mogla biti Vesna Pisarović. Antonija je rekla da stoji pri svom mišljenju da je Dalmatinka Emilija Kokić, dok se Borko nije mogao odlučiti između Nives Celzijus i Maje Posavec.

Uslijedilo je i glasovanje publike koja je odlučila da dalje ide Ajkula Drakula. Zatim je uslijedio troboj između Tintilinića, Majke Zemlje i Meduze.

Tintilinić je prvi nastupio s pjesmom "Ugasi me" Parnog Valjka. Antonija je potvrdila svoj prošli odgovor da je Tintilinić Ella Dvornik baš kao i Ida dok je Borko zaključio da je i ispod ove maske Maja Posavec, a Enis se odlučio složiti s Borkom.

Meduza je otpjevala pjesmu "Try" pjevačice Pink, a Borko je odmah zaključio da je to sigurno pjevačica Antonela Doko. Antonija je pak smatrala da je ispod kostima Meduze Jelena Radan. Enis je tvrdio da se ispod nalazi Danijela Martinović, a Ida da je ispod Ivana Kindl.

Majka Zemlja nastupila je posljednja s pjesmom "Sunny Day" Nene Belana, a Antonija je još u prošloj epizodi rekla da to nikako ne može biti Sandra Bagarić. ''Mislim da je to ipak Sandra Bagarić'' rekla je Antonija, dok se Ida odlučila za Maju Blagdan. Borko je Majku Zemlju proglasio Martinom Tomčić, Enis Majom Šuput.

Publika je nakon glasovanja odlučila da dalje idu Tintilinić i Meduza pa je Majka Zemlja završila u eliminacijama zajedno s Licitarskim Srcem, Dalmatinkom i Slatkačem. Publika je odlučila da Licitarsko Srce, Slatkač i Dalmatinka zaslužuju svoje mjesto u novoj epizodi "Masked Singera", dok je publika odlučila otkriti tko je ispod maske Majke Zemlje. Ispod maske Majke Zemlje nalazila se operna pjevačica Sandra Bagarić.

''Sad imam informacije iz dubine Zemlje, a unaprijed se ispričavam svima kojima sam morala lagati'', rekla je za kraj Bagarić i otpjevala pjesmu još jednom, ali bez maske.

Najluđa televizijska igra se nastavlja, a koga će publika odlučiti "raskrinkati" od preostalih osam maski, gledatelji će otkriti već iduću subotu na RTL-u, u novoj epizodi "Masked Singer"!