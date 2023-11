Jeste li primijetili kako meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš u posljednje vrijeme nekako posebno blista? Da, to je taj poznati trudnički sjaj. Damjana je u slatkom iščekivanju, a iako je već u 6. mjesecu trudnoće i dalje marljivo radi. Je li joj teško pronaći odjeću za snimanje i ima li kakve posebne trudničke prohtjeve kad je hrana u pitanju? Ove i mnoge druge detalje Damjana nam je otkrila u malom ženskom razgovoru za portal Žena.hr.

"Za sada se super osjećam, na početku trudnoće sam imala manje poteškoće, ali sada je sve u redu, a i općenito su me zaobišle većina trudničkih tegoba", kazala je Ćurkov Majaroš te dodala: "Svako toliko se javi želja za nečim, prvo sam ciklu mogla jesti sa svim i svačim pa su na red došle mandarine. Zatim šipak, a jedan period i burek. Ove zdravije želje si priuštim u neograničenim količinama, a nezdrave samo kada baš ne mogu izdržati".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trudnoća

Meteorologinja napominje kako joj se trudnička odjeća ne sviđa: "Voljela bih da se netko pozabavi malo s tim i da se izbace neke lijepe kolekcije za trudnice. Na sreću još uvijek mogu kombinirati i neke 'netrudničke' komade. Za TV izgled se brine naša Tereza kojoj ne bih bila u koži jer nije lako odjenuti trudnicu u formalnu odjeću kakve po trgovinama zapravo ni nema."

Foto: Privatna arhiva/ Žena.hr Foto: Privatna arhiva/ Žena.hr

Ističe kako je njena prva reakcija bila neopisiva sreća i uzbuđenje, a vijest je prvo podijelila sa suprugom i najbližim prijateljima. Upravo na njihovu pomoć će računati kada beba dođe na svijet: "Neće izostati ni pomoć obitelji, mi smo od onih kojima u svim životnim situacijama paše 'čopor' pa se ni u tom periodu ne planiramo osamiti. Izuzetno mi je važna bliskost s obitelji i to planiram prenijeti i na bebu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na pitanje do kada ćemo ju moći gledati na malim ekranima odgovara: "Planiram raditi dok god budem mogla i dok budem uživala u tome, ako osjetim da mi je previše ili da mi treba mir, povući ću se s ekrana."

Uzor u roditeljstvu

Otkrila je i tko joj je uzor u roditeljstvu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moji roditelji! Mislim da su nas dobro odgojili i prenijeli nam neke životne vrijednosti koje smatram ispravnima. Zahvaljujući njima cijeli život osjećam bliskost s cijelom svojom obitelji, roditeljima, sestrama i bratom, znam da su moja sigurna luka i da smo u svim situacijama uvijek tu jedni za druge. Upravo taj osjećaj sigurnosti želim prenijeti i svom djetetu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Tribute Tini Turner u Ciboni: 'Nitko to nije radio kao ona'

"Za sada opuštena, ali informirana. Nekako mislim da jedno ne isključuje drugo, a s obzirom na to kolika promjena me očekuje bilo bi mi čudno u to se baciti 'na glavu', bez razmišljanja. Čitam dosta, ali sve s dozom razuma i otvorenog uma. Svjesna sam da bebe ne dolaze s uputama za upotrebu i da knjige mogu uputiti u neku teoriju, ali da je praksa najčešće potpuno drugačija, a kako će nama biti - saznat ćemo uskoro", zaključila je za portal Žena.hr.