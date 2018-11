NOVI TJEDAN, NOVI IZAZOVI: Srećko iznenadio Ozrena pitanjem: ‘To je dio njegove taktike!’

U novom tjednu na farmi Kristina je preuzela ulogu gazdarice te je odmah ujutro prije Jožina dolaska sazvala sastanak s farmerima kako bi im podijelila neke poslove

Mentor Joža na farmu je doveo Peru, vlasnika ovaca koji je zajedno s Editom i Sašom izvagao ovce te im dao uputu da svakog tjedna izvažu jednog, dva janjca te na osnovu tog vaganja vide treba li im dati više hrane ili ne.

Gazdarica Kristina povela je mentora Jožu u obilazak farme, no nije bio oduševljen obavljenim radovima. Dao im je kritike, a potpuno šokiran je bio kada mu je Kristina pokazala da nemaju ništa više od hrane u smočnici. Nakon što su Joža i Pero otišli s farme, Kristina je ponovno okupila za stolom sve farmere i prenijela im sve što joj je mentor zadao. „Samo da nas vrijeme posluži i sve će biti dobro!“ zaključila je gazdarica.

Na farmu je stigla gospođa pekarica koja je pokazala farmerima kako se radi prirodni kvasac za kruh i peciva, a Anica, Štefica i Roberto su pažljivo pratili. „S novim proizvodim sigurno će nam se proširiti ponuda!“ zaključila je Anica.

Robi je najveći igrač

Nakon što je pobijedio u dvoboju, Srećko je primijetio da je nekolicina farmera sretna što ostaje s njima, dok ima i onih koji bi rađe da je Jasmin ostao na farmi. „Nije to ekipa s kojom bih se ja družio vanka.“ Priznao je Srećko i dodao: „Najveći igrač je Robi, ali i Ozren.“.

Ozren je prokomentirao tjedan Sašinog gazdinstva. Zaključio je da je prošloga tjedna bilo puno negativne energije, koja je sada minula. „Došla je Kika i došla je opet nova promjena,“ zaključio je Ozren i osvrnuo se i na Srećkov napad da ga stalno udara. „Jesam li ja nogometna lopta da me stalno udaraš?“ upitao ga je Srećko inzistirajući na tome da mu kaže što mu Ozren zamjera. Ozren mu se ispričao ako je to tako shvatio te dodao ako ga u prolazu udari u ruku, to napravi iz dragosti. „Ja sam mislio da se on na početku šali“, kazao je Ozren te zaključio kako je taj napad vjerojatno bio dio Srećkove taktike.