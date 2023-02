Farmaceutkinja, nutricionistica, maserka, kozmetičarka i laser akupunkturolog - Mirna Međimorec je sve to. Sredinu tjedna u 'Večeri za 5 na selu' posvetila je svojim protukandidatima, sve u želji da ih ugosti i pokaže im da zdrava hrana također može biti ukusna. U svom domu u Rijeci Mirna je dočekala umjetnicu Milenu Matešić, učiteljicu Rahelu Grozdanov, prodajnog savjetnika Maura Benčana i voditeljicu u prodaji zlata Tajanu Saldom. Vesela domaćica osvojila je 28 bodova te je trenutno posljednja kada je o bodovima riječ. Kandidatima se najviše svidjelo predjelo, a na glavno jelo svi su imali određenih zamjerki. Desert je podijelio kandidate, no dobra atmosfera osvojila je većinu uzvanika.

Posebno uzbuđeni jer večeraju na 26. satu

Svojim gostima Mirna je odlučila poslužiti jelovnik sastavljen od zdravih namirnica - kozica, čokolade, avokada, lješnjaka i rukole. U pripravi jelovnika Mirna se prihvatila predjela kao prvog elementa. Nazvala ga je 'Enjoy the Moment', a unutar njega skrivala se pašteta od kozica na domaćem kiselom kruhu. Nakon priprave predjela, Mirna se bacila na desert kojeg je nazvala Bez grijeha. Ime je dobio jer je niskokaloričan, a vrlo ukusan te se pravi od avokada, tamne čokolade, vanilije te prirodnog šećera. Glavno jelo bilo je posljednje kojeg se Mirna prihvatila, a nadjenula mu je ime Siti i vitki! Poslužila je tunu na posteljici od rukole. Time je ispunila i očekivanja protukandidata.

Nakon priprave jelovnika, Mirna se prihvatila dekoracije stola, a ekipa je dotad u kombiju dijelila očekivanja od večere koja ih uskoro očekuje. "Nadam se, s obzirom na to da su kozice, da će biti nešto morsko večeras", izjavio je Mauro. "Mirna kad nas dočeka, bit će sva užurbana, mislim da je sve skuhala u sat vremena", dodala je Tajana. "Bit će stan pun vedrine", dodao je Mauro. Ekipa je posebno uzbuđena bila oko činjenice da će večerati na 26. katu, a Milena je dodala i da se pribojava lifta - no stigla je s ostatkom ekipe u sjajnom raspoloženju.

Mirna je veselo i raspoloženo dočekala goste. "Prvi dojam bio je onako kako sam očekivala, glamurozan, Mirna nas je dočekala uređena i vesela", komentirala je Rahela, a složila se i Tajana rekavši da je Mirna blistala. "Atmosfera je zagrijana i sviđa mi se, povezali smo se i u redu mi je", zaključila je Milena. Ekipi je poslužila aperitive s Velebita. "Definitivno pun pogodak", komentirala je Tajana piće koje je Mirna poslužila za aperitiv. "Baš mi se svidjelo", dodala je i Milena.

Prepirka oko kiselog kruha

Ekipa je veselo nazdravila, a potom su sjeli na predjelo naziva Enjoy the Moment. Pašteta od kozica s domaćim kruhom nije se svih pretjerano dojmila. Mauru nije izgledala previše atraktivno na tanjuru, a Milena je imala pitanja o kruhu budući da se 20 godina bavi pekarstvo. "Ovo je kruh sa Zameta, od jedne cure koja radi kiseli kruh", otkrila je Mirna. "Pun pogodak je s okusom", komentirala ga je Tajana. "Klasična kuglica od namaza i to je to, u redu je", ocijenila je predjelo Milena. Tijekom jela, Mirna i Milena su se prepirale na teme kiselog kruha i posta.

Glavno jelo stiglo je, 'Siti i vitki' dojmili su se Tajane i Maura, svidjela im se dekoracija. "Vrlo siromašno, glumilo je da je u restoranu posluženo. Priloga nema", komentirala je s druge strane Milena. "Tuna steak koji je u stvari bio sirov, priča da je tuna takva jer je iz najdubljeg mora me sablaznila, jednostavno sam prešutila podatak, tuna je bila sirova", dodala je Milena. "Ne preferiram ribu na polusirovi način", komentirao je Mauro, a s njim se složila i Rahela koja je imala zadršku te se i sama bojala je li tuna do kraja termički obrađena.

Nakon upitne tune, ekipa se prebacila na desert Bez grijeha. Tijekom istog, Milena i Mirna raspravljale su o prirodnim zaslađivačima. "Očekujem da se zaista informiraš o onome što govoriš i da poznaješ gradivo, a to ovdje nije slučaj", komentirala je Milena. "U desertu nisam doživjela avokado, puno tog kakaa i zapravo je izgledao kao najobičniji puding", dodala je Milena. Desert se sviđao Raheli, no ostatak ekipe bio je suzdržaniji.

Poklonila im masaže

Mirna je potom kandidatima poklonila masaže i fitness trening te predstavila riječkog DJ-a i producenta kao iznenađenje za kraj druženja. "Očekivao sam harmoniku, domaću glazbu", komentirao je Mauro. Milenu je iznenađenje iznenadilo, a najviše su se rasplesale upravo Mirna i Milena. "Večer je bila baš lijepa", komentirala je Rahela, a Mauro i Tajana također su se dobro proveli.

Raspoloženje se nastavilo i tijekom ocjenjivala pa je Rahela Mirni udijelila deset bodova. "Mislim da je cijela večer protekla jako lijepo, mislim da se Mirna zaista potrudila da nam bude ugodno i bila je vesela domaćica", komentirala je Rahela za kraj. Tajana i Mauro su Mirni udijelili osmicu, a onda je Milena Mirni udijelila jednu od najnižih ocjena u povijesti 'Večere za 5 na selu'. Svega dva boda dala je Mirni. "Moja ocjena je dva jer mislim da je sve ovdje fake", zaključila je Milena.

Iako se potrudila, Mirna je završila na posljednjem mjestu sa svega 28 bodova. Hoće li tako i ostati, gledatelji će moći provjeriti već sutra u 'Večeri za 5 na selu' od 20.15 na RTL-u!