NINA IZ ŽIVOTA NA VAGI POZIRALA KRAJ STARIH TRAPERICA: ‘Kad se samo sjetim da nisam stala u ove hlače…’

Kad se samo sjetim da prije nisam stala u ove hlače 👖👖👖, a uz to kad se sjetim da nisam bila na najvišoj kilaži kad nisam stala u ovu veličinu ??? 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ #alarm 🆘🆘🆘 Toliko sam zahvalna i sretna što sam napokon promijenila svoj život na bolje i što i dalje radim na sebi i trudit ću se do kraja života biti i ostati najbolja verzija sebe! 👏🏻☺️🙏🏻 Hvala Ti Bože! 🥰🙏🏻 Nekad veličina 54, a danas 42 i spuštam tu brojku još dolje! Nije uvijek lako i nekad posrnem, ali bitno je da se ipak uvijek vratim na pravi put jer volim sebe i želim biti sretna! 🙌🏻🤗 #nikadvisedebeli #zivotnavagi #zivotjeuvijeknavagi #zivotnapromjena #zivotnapobjeda #HvalaTiBoze #ThankYouGod #thankful #grateful PS- kaj nije fora kaj skoro 2 mene stanu u trapke sa slike? 😄😄😂😂🙏🏻🙏🏻 #poticaj