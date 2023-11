Završio je još jedan tjedan popularne emisije 'Večere za 5' koju od sad možete pratiti i putem platforme Voyo, a pobjednik ovog, splitskog, tjedna je humanitarac Nikša Džanko. Budući da je Nikša dijelio prvo mjesto s Jelenom, Mladenom i Ankom, o pobjedniku je odlučila Blaženka koja je završila na drugom mjestu. Ekipu je nakon pobjede pozvao da kod njega dođu na večeru u udrugu, a dojmove kasnije sumirao: "Zbilja sam iznenađen, nisam ni promila očekivao da ću pobijediti, u srcu sam navijao za Blaženku, a najbolja večera mi je bila kod Jele. Rekao sam da mogu dati 12, dao bih 12. Meni je moja pobjeda što sam reklamirao Isusa koji živi u meni, moja je poruka: Je**š sve pare svijeta, širimo ljubav, a ne mržnju", zaključio je Džanko.

Konobarica Jelena Jurišić, koja je oduševila protukandidate, upriličila je posljednji dan splitskog tjedna u 'Večeri za 5'. Za svoju večeru dobila je 40 bodova i niz pohvala. "Sve je bilo super", komentirala je Mladena. "Deset, sve mi je bilo super, sve sam prvi put probala i sve mi je odgovaralo", dodala je Blaženka. Desetke su dali i Anka i pobjednik Nikša.

Pripravu večere Jelena je započela desertom 'Slatka Manda'. Ekipu je asocirala i na ušećerene bademe, koje je domaćica koristila tijekom priprave semifredda. Uslijedila je priprava glavnog jela 'Puka buvel'. "Potpuna nepoznanica", komentirala je Blaženka naziv glavnog jela. Iza njega su se skrivali krumpir, mahune, lignje, luk. Za kraj - Jelena je spravila kozice, a nadjenula im je naziv 'A bome'. Uslijedila je priprema stola i aperitiva.

Jelena je ekipi ponudila rakiju od ruže, prošek, orahovac, limoncello i liker od nešpule. "Dočekala nas je po njenom, opušteno, veselo, zezancija, bilo mi je super", pohvalila je Mladena Jelenin doček. Nikša je svakoj dami dao po jednu ružu i time dobio sve pohvale od ekipe, nakon čega je ekipa nazdravila i krenula prema predjelu. "Za aperitiv sam pila limoncello, znam da je to super piće i da to ovdje u Dalmaciji mi radimo za aperitiv, znam kako to treba izgledati, baš je bio ukusan, odličan", zaključila je Anka.

Predjelo je uskoro stiglo pred ekipu. Salata od kozica oduševila je izgledom. "Bilo je bajkovito za vidjeti", rekla je Blaženka.

"Izgled predjela je bio famozan, stvarno se potrudila, volim jesti salate tako da nemam što reći, nemam nikakvog prigovora, bilo je sve super", dodala je Mladena. "Pravo dalmatinsko predjelo", zaključila je Anka.

'Puka buvel' uslijedilo je kao iduće jelo pred kandidate. Jelena je pred ekipu donijela domaće proizvode, a Nikša je imao samo riječi hvale za glavno jelo. "Meni je to ono što obožavam", otkrio je. Za kraj - 'Slatka Manda' u Jeleninoj interpretaciji. "Izgled je bio fenomenalan, bijela boja, kremoznost, spoj me ganuo", kroz smijeh je komentirala Mladena izgled deserta. "Predivno je izgledao, a bio je i divnog okusa", dodao je Nikša.

Uskoro je ekipa završila s blagovanjem, a Jelena im je udijelila prigodne poklone. "Poklon je bio predivan, čuvat ću ga za uspomenu", zaključila je Mladena. Za kraj, ekipa je odigrala nagradnu igru 'Pogodi tko sam', a u veseloj atmosferi priveli su divni splitski tjedan kraju!

