Novo jutro kod Jožefa, u popularnom šou "Ljubav je na selu", koji od sad možete pratiti i putem platforme Voyo, započelo je doručkom i kavicom, no Marija je zamjerila Amri što se sredila i odjenula crvenu haljinu. ''Ne može kopati u ovome'', priklonila se i Azra.

''Volim se oblačiti lijepo... Pa makar i u šumi bila, ja ću obući ono što volim'', Amra se branila.

Farmer je kazao kako je načuo da Amra ne posprema za sobom i ne čisti pa ju je upitao o tome.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Bila sam malo umorna, ali ispričavam se ako ste vi to vidjeli, ja nisam obraćala pažnju'', kazala je.

''Ako nema higijene, takva osoba nema što raditi na mojoj farmi'', zaključio je Jožef.

A rasprava o neurednosti i lijenosti nastavila se i na Ivanovoj farmi. Vesna je posjela Samantu i kritizirala je što ništa ne radi te joj zamjerila što nakon sinoćnje fešte nije ništa pomogla pospremiti.

''Slušaj, Vesna, nisam mu ja ovdje došla volontirati, biti čistačica'', Samanta je odvratila.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Jako tužno da je neuredna, šlampava i da ništa ne zna'', Vesna je nastavila s prodikama.

Ivan je došao s metlama i zadao im zadatak pospremanja kuće, a glavni dio posla Vesna je sa zadovoljstvom prepustila Samanti.

Nakon kupanja na Pagu, Stjepan je poveo Ljubicu na razgovor oči u oči. Ona mu je priznala da bi voljela ostati kod njega. ''Možda bi moglo nešto biti, vrijeme će pokazati'', kazala je.

''Imam neku simpatiju prema tebi, bliži smo... Imamo još par dana pa ćemo vidjeti, ali razmišljam o tebi'', i farmer je poručio.

Ante je svoje tri dame poveo na balote, što su s oduševljenjem prihvatile Milena i Victoria, no ne i Klara, kojoj je to bilo strašno dosadno, no brzo je promijenila mišljenje.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Ante zna da ja imam poseban miris'', Klara je poručila dok joj je Ante asistirao u gađanju.

''Ima li neka nagrada poslije, poljubac u vrat, u usta, uho, sladoled na kornetu?'' Milena je u svom stilu ispitivala farmera, a on ih je ''pustio'' da pobijede.

Na Mirinoj farmi farmer i Gabi družili su se od jutra, a Perka je sumnjičavo pakirala kofere jer bližilo se izbacivanje.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Gabi mi se čini dosta samouvjerena da je ona ta, da ona ide na putovanje'', Dragana je kazala, dodavši da se Miroslav ponaša drukčije kad je u njezinu društvu, a složile su se i Jasmina i Perka.

''Previše si se zatvorio od nas i predao si se drugoj preko poruka''.

Branko je na novi spoj poveo Ružu, priznavši da se njegovo srce još uvijek jako dvoumi oko odabira.

''Osjećala sam blizinu s njime kad me uhvatio za ruku, kao da smo jedno'', bila je zadovoljna.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Kad sam te ugledao, tvoje oči plave oduzele su mi dah... Bila je to ljubav na prvi pogled'', priznao joj je.

''Tako sam i ja osjetila kad sam te vidjela – oči. Vidjela sam mekanu osobu, dobrotu'', dodala je i Ruža, ''Mislim da nemamo vremena da idemo lagano, mi smo u godinama. Trebamo iskoristiti vrijeme''.

''Ići ćemo lagano da vidimo gdje smo stali, da krenemo dalje. Moramo biti složni kao partneri. Ja pristajem na takve stvari, a vrijeme će pokazati'', ipak je želio Branko, a pao je i poljubac.

Rade i Irena našli su se u Zagrebu kako bi konačno krenuli na svoje romantično putovanje u Osijek: ''Susret prijateljski emotivan. Zasad smo prijatelji, ali tko zna što će vrijeme donijeti''.

''S Irenom sam se čuo svaki dan, pisali smo poruke, navečer bismo razgovarali'', priznao je i Rade da su ostali bliski, ''Dobra, je plemenita, 'smišna'''.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

Farmer Jožef je Mariju i Azru poslao na kuhanje ručka, a Amri je priuštio masažu nogu, kako bi joj se zahvalio što je prošle večeri ona izmasirala njega.

''Večeras možemo ponoviti ako se slažeš'', zagonetno je predložio, no neugodno se iznenadio kada je Amra odbila da je poljubi u usta.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Kao muško mi je prelabav. Nema čvrstu ruku, nema stabilnost'', Marija i Azra komentirale su u kuhinji.

Amra se u vrtu primila motike, no odlučila se radni zadatak obaviti u štiklama. ''Ja sam pokazala ono što mogu'', bila je zadovoljna.

Radna akcija čišćenja kod Ivana i dalje je trajala, a Vesna i Ivan kontrolirali su Samantu, no potpuno ih je šokiralo stanje u njezinoj sobi. ''Dosta je ovog cirkusa'', Vesna je povisila glas.

''Trebala sam ih izbaciti sve iz sobe. Mene čišćenje apsolutno ne interesira'', poručila je Samanta.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''To mi je za jednu curu malo čudno, ali kako mi je draga, ja joj sve opraštam'', rekao je farmer.

Na Pagu, Bahra je odlučila Ljubici urediti nokte, a Ranka je Stjepana povela sa strane i zlobno ogovarala svoje suparnice. Sve ih je iznenadila voditeljica Anita Martinović.

''Ja sam njima šef'', u jednom je trenutku poručio Stjepan, a takav stav su mu njegove dame itekako zamjerile.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

Ante je u šetnju kraj mora poveo Milenu. ''Škrto mi daješ sebe prema meni, ovo je mojih prvih pet minuta'', iskreno mu je rekla, ''Sazrelo je vrijeme da stignem gdje sam''.

''Ne praviš mi presing, da si mi pravila, jučer bi otišla s moje farme. Ali toliki mi je kaos u glavi da ne mogu svima isto vremena posvetiti''.

''Zašto me ne smiješ taknuti? Nije to erotika, htjela sam tvoju blizinu'', nastavila je, a Anti je bilo vidno neugodno.

''Nikad se nikom neću otvoriti sto posto jer mi se to znalo vratiti kao bumerang'', kazao je farmer, ''Mi se možemo družiti ali na nju nisam 'kliknuo'.''

Nakon spoja s Ružom, Branko je odlučio nasamo razgovarati i sa Smiljom.

''Trebali bismo se bolje upoznati, biti sami, da vidimo gdje smo'', rekao je, dodavši da je svjesno njoj posvetio više vremena u odnosu na druge dame.

Foto: RTL Foto: RTL Ljubav je na selu

''Ima detalja koje bih ja promijenila na tebi... Trebali bismo se prilagoditi, nešto mi nedostaje. Možda više razgovora'', Smilja je kazala, a farmer je rekao da bi zbog nje sve promijenio.

Kako će izgledati novi dan na farmi, doznat će se već sutra od 21.15 sati na RTL-u, a epizode popularnog šoua od sad možete pratiti i putem streaming platforme Voyo, i to čak 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

