Nikolina iz 'Života na vagi' o osvojenih 7000 eura: 'Riješit ću dugove'

Nikolina, bivša kandidatkinja showa "Život na vagi", ostvarila je nevjerojatnu transformaciju. Na početku natjecanja imala je 162,4 kilograma, a sada, nakon velike borbe, vaga pokazuje 100,8 kilograma – čak 61,6 kilograma manje. Iako nije ušla u finale, osvojila je drugu nagradu, vrijednu 7000 eura te pobijedila među nefinalistima. Za RTL.hr, Nikolina je otkrila na što će potrošiti osvojeni iznos te kako se osjeća.

"Dojmovi su se sada napokon slegli. Vrištala sam od sreće kad sam doznala da je nagrada u mojim rukama. O njoj zaista nisam razmišljala. Želja mi je bila ostati do posljednjeg dana pa što bude. No, kad su krenula vaganja ostalih shvatila sam da bih to mogla biti baš ja, odnosno ili ja ili Antonio", ispričala je Nikolina.

Foto: RTL

Ono što njezin uspjeh čini još impresivnijim jest činjenica da je cijelo vrijeme trenirala bez pomoći trenera. Sama je osmišljavala svoje treninge i pronašla metodu koja joj odgovara.

"Jako sam zavoljela hodanje. Hodala sam oko 15-ak kilometara dnevno. Uvijek sama. Morala sam se fokusirati i znala sam si staviti slušalice na uši i pjevati", dodala je Nikolina.

Nagrada od 7000 eura za nju je, kako kaže, pravi bonus, koji će iskoristiti za praktične stvari.

"Super iznos i to mi je veliki bonus. Mislim riješiti dugove i dati dio roditeljima. Sljedeće godine sam krizmana kuma i sin mi je krizmanik. Bit će tu troška", rekla je Nikolina, koja je dodatno motivirana novim izazovima.

Novi način života

Njezina transformacija izazvala je oduševljenje i kod sina, koji je ponosan na mamu. Nikolina je otkrila kako je promijenila prehrambene navike i prilagodila ih novom načinu života.

"Jela sam kao i u 'Životu na vagi'. Inače bi za doručak znala pojesti roštilj, a sad je to granola uz grčki jogurt. Ručak jedem normalno, ali u puno manjim količinama, obavezno sam uvela međuobroke i sad sam se u potpunosti navikla na sve", objasnila je za RTL.hr.

Foto: RTL

Unatoč napornom ritmu života, uključujući svakodnevne obveze na poslu, Nikolina je ostala dosljedna svom cilju.

"Sada sam definitivno zadovoljnija sa sobom, sretnija sam! Nikad nisam mogla zamisliti takvo nešto, puno je pozitivne energije oko mene. Zaista nisam očekivala da će to biti tako. Ne smijem otići u dućan da me netko ne zaustavi", rekla je.

Iako je skinula velik broj kilograma, i dalje će raditi na sebi.

"Želim doći do 90 kilograma i to održavati. Imam još nekih deset, 11 kilograma za skinuti", zaključila je Nikolina za RTL.hr.

