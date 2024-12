Nikolina o pobjedi među nefinalistima: 'Razlog moje sreće je moja transformacija'

Nikolina Radušić je ispala tik prije finala u showu 'Život na vagi', a za RTL.hr je otkrila kako se osjeća. U popularnom showu je pobijedila među nefinalistima i osvojila drugu nagradu od 7000 eura.

"Stvarno sam sretna, baš sam sretna. Razlog ove moje sreće je moja transformacija i to što sam si sredila glavu. To mi je bilo bitno, srediti svoju glavu jer sam došla u 'Život na vagi' i tužna i ljuta i baš u onako nekoj depresiji tako da mi je to bilo jako bitno. Znači više nego i skinuti kile. Naravno, htjela sam skinuti kile, ali glava je tu bit svega. Ja sam sad rekla ne da mi nitko ne može ništa. Znači, ja sam odlično. Sa svojih 40 godina se osjećam kao da imam 20", rekla je za RTL.hr.

Foto: RTL

Imala je veliku podršku

Osvrnula se na promjene u svom životu: "Dogodile su se sve pozitivne promjene. Znači, puno ljudi je uz mene. To što sam htjela vidjeti je da su oni ponosni na mene. Znači, moji roditelji, moj sin, moja kuma, kumče, druge kume, kolegice na poslu. Jako je lijepo vidjeti kad ti svi iskreno čestitaju kako super izgledaš i govore svaka čast bez obzira na pobjedu. Samo lijepi komentari svih koji su me vidjeli uživo."

"Ja to nazivim svojim novim životom, samo s više godina. Znači, ja sam se ponovno rodila, samo skoro s 40 godina", istaknula je za RTL.hr.

