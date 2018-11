NIKOLINA CVEK SE UDAJE? Rekla je ‘da’ drugome, Jovica tvrdi da laže: ‘Samo me želi učiniti ljubomornim’

Bivša natjecateljica showa Ljubav je na selu ostala je upamćena po burnoj vezi s Jovicom te po pjevačkoj karijeru u nastanku

Nikolina Cvek, zvijezda prošle sezone showa Ljubav je na selu, koja je privukla pažnju romansom s Josipom Ćiritovićem Jovicom, zaručila se. No, njezin odabranik nije Benkovčanin s kojim je zabavljala gledatelje showa, već mladić po imenu Mario.

“Naša veza je ozbiljna i čvrsta. Dugo smo skrivali da smo zajedno jer nisam htjela da mi se nebitni ljudi miješaju u odnos. Pronašla sam svoju srodnu dušu, koja se bavi istim poslom kao ja. Svira u bendu”, rekla je Nikolina za 24 sata.

Vjenčanje će biti u drugom mjesecu

Nikolina (26) kaže da je njezin odabranik Mario (26) njezina jedina prava ljubav. Vjenčanje će, kaže, biti u veljači.

“Dobili smo blagoslov njegovih roditelja, koji su me prihvatili kao svoju kćer. Planiram i djecu jer je to doista muškarac kojeg volim najviše na svijetu. Osvojio me jer je lijep, zgodan i pametan. S Jovicom sam u dobrim odnosima, ali ga gledam samo kao prijatelja”, rekla je Nikolina.

Jovica kaže da laže

No, njezina priča se ne slaže s Jovičinom. On tvrdi da je sve što je Nikolina rekla laž kako bi ga učinila ljubomornim.

“Sve što vam je Nikolina rekla je velika laž. Samo me pokušava napraviti ljubomornim izmišljajući neke druge dečke. Kao da ja ne mogu naći zgodnu djevojku i fotografirati se s njom te plasirati vijest da je to moja nova djevojka. Prije nekoliko dana bili smo zajedno. Ona je moja djevojka i nema drugog dečka. Čekao sam je punih šest godina”, rekao je Jovica, pišu 24 sata.