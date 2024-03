U kulinarskoj emisiji 'Hell's Kitchen', koju možete pratiti na RTL-u ili platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Milena i Anel komentirali su da im je drago što su u crvenom timu jer se vidi da su oni timski igrači i da je energija u timu puno bolja.

Novi članovi crvenog tima s Chiarom su komentirali da po energiji i stavu Viktor ne paše u crveni tim, a Milena je otkrila da joj je Viktor priznao da mu je žao što je u plavom timu, a za to vrijeme Domagoj i Mauro također su komentirali Viktora i situaciju iz prethodnog izazova kada je Mauro ušutkavao Viktora koji je dobacivao savjete plavcima. "Nije upoznat s našim cijelim procesom dogovaranja, kako funkcioniramo – ne možemo svi uglas pričati, na neki način odmah je šefovao", komentirao je Domagoj.

"Krenulo je u onom smjeru u kojem mi nismo htjeli da krene. Ja vjerujem da ne želi ništa loše, ali mora još shvatiti neke stvari, te taktike i ta komunikacija. Jednostavno se mora prilagoditi. Prvo moraš upoznati tim da bi mogao komunicirati", obrazložio je Mauro, a Domagoj zaključio: "Tako je, on se mora prilagoditi nama, a ne mi njemu."

Chef Gretić upozorio kandidate

Kandidati su stigli u kuhinju na još jedan zadatak repliciranja jela. Gretić je za početak pitao nove kandidate kako su ih timovi dočekali i kako im se čine, a zatim predstavio izazov – ovaj put, iako se radilo o još jednom timskom izazovu, nagrade i kazne bile su pojedinačne. Najbolji kandidati u pobjedničkom timu dobit će imunitet, a u gubitničkom timu chef će birati kandidate za nominaciju. Također, chef je upozorio kandidate da svatko mora raditi za sebe: "Svatko sam svoje jelo. Vrlo bitno i na to ćemo danas posebno paziti." A jelo koje su morali rekreirati bile su gyoze, tanko tijesto punjeno nadjevima, pomalo nalik knedlama. Gyoze su najčešće punjene kozicama ili svinjetinom, a u ovom izazovu kandidati su imali zadatak pripremiti gyoze s kozicama. Za izazov su imali 75 minuta. Chiara je bila oduševljena: "Gyoze, moje gyoze, koje ja volim raditi i volim jesti i nadam se da će ovo biti zadatak za mene.“

"Sada ćemo vidjeti kako će se novi članovi snaći u kuhinji, hoće li raditi samo za sebe ili će biti dio tima, danas će se sve pokazati", znakovito je rekao Domagoj.

Timovi su u kuhinjama imali tanjure s jelom koje su mogli kušati i proučiti sve komponente jela, a zatim su se bacili na pripremu jela. Chef Gretić je, kao i u svakom izazovu, obilazio kuhinje i dijelio kandidatima savjete.

Foto: RTL Foto: RTL

Vehid je, kao vođa crvenih, provjeravao s novim članovima kako im ide i savjetovao ih pri kuhanju, a Anel je istaknuo da mu je to puno značilo: "Baš nam daje vjetar u leđa svima i to mi se baš sviđa za prvi dan." A koliko je situacija u plavom timu novim članovima bila drugačija, otkrila je i Nikolina izjava: "Vođu u plavom timu još nisam prepoznao. Slutim da je ili Domagoj ili Mauro. Takav dojam sam dobio, nije mi se nitko predstavio da je vođa plavog tima." Tomislav je dodao: "Dok kuhamo ne čujem baš puno Maura da nas bodri, da nešto govori. Možda sam ja bio u svom nekom fazonu pa ga nisam čuo, možda je on na svojoj liniji objašnjavao nešto ljudima, ali nama s druge strane, nitko ga nije puno čuo."

Marjanin bisque je zagorio, a ona je priznala da se pogubila žureći s raznim komponentama. Ipak, borila se i dalje, crveni su joj nudili pomoći, ali izgubila je fokus i shvatila da kasni za drugima. "I tu negdje sve gre s vragon", zaključila je Marjana.

Foto: RTL Foto: RTL

Marjana u suzama

Gretić je upozorio Anela da pazi na čistoću svoje stanice, a i smirivao Marjanu koja je od stresa počela plakati. "Sve će to bit okej, ali ne možeš biti koncentriran sto deset posto", komentirala je kroz suze Marjana.

Zatim je chef upozorio kandidate da imaju još deset minuta vremena, pa je Viktor sada i sam spoznao ono što je starijim kandidatima već dobro poznato: "Činilo mi se sve okej, mislio sam da ću imati vremena. Međutim od 35 do deset minuta je prošlo za tren, na kraju zadnjih deset minuta sam počeo motati gyoze. Vrijeme teče i trema raste i zadnje minute su luđačke."

Chef Gretić je odlučio kušati pet najboljih jela. Plavi su odlučili isključiti Marka, Viktora i Domagoja, a crveni Milenu, Roka i Marjanu, uz Anela koji nije stigao na vrijeme poslužiti jelo pa je svakako bio isključen.

Foto: RTL Foto: RTL

"Imam osjećaj da se neki ljudi izvlače, 'nećemo probati moje jelo i to je to'. To je prilično loše. Ako si je netko stavio u glavu da njegovo jelo neće biti probano od početka, taj se ni ne zalaže. Izvolite zamijeniti još jedno jelo", strogo je opomenuo kandidate Gretić pa je Mauro maknuo svoje jelo i dodao za kušanje Markovo. "Ako sam ja lider u toj ekipi, tko mora povući prvi potez? Lider!", obrazložio je Mauro. "Neću više vidjeti da se isti ljudi provlače, je li jasno?!", ljutito je kandidatima poručio chef.

Roko K. i Marko bili su prvi na redu za ocjenjivanje. Roku je chef priznao da je očekivao više. Marko, koji nije htio da njegov tanjur ide na kušanje i koji se osjećao prozvanim kada je chef rekao da misli da se neki izvlače, osvojio je bod za plavi tim jer mu je jelo bilo kompletnije. Slijedili su Dominik i Nikola. Iako je bio jako zadovoljan Nikolinim jelom, zbog nezačinjenog kupusa, bod je osvojio Dominik.

Roko Ć. i Lucija bili su sljedeći na redu za ocjenjivanje. "Lucija, najbolje začinjen tanjur do sada, samo fali malo karamelizacije na dnu. Najtanje tijesto, prekrasno začinjeno, bit će jednog dana od tebe nešto", šaljivo je poručio Luciji chef Gretić, dok je Roko, uz pohvalu za jelo, dobio čak i zagrljaj od chefa, ali je Lucija ipak odnijela bod za plave.

Foto: RTL Foto: RTL

Chiara i Tea donijele su svoja jela na kušanje. Chiara je bila izrazito samokritična i nije smatrala da su njene gyoze kakve bi trebale biti. "Prekrasna karamelizacija na gyozi koja daje taj okus pečenog tijesta. Dobro je, jako, imaš mrvicu gorčine u bisqueu na kraju, ali tek na kraju", pohvalio je iznenađenu Chiaru Gretić. Teino jelo nije tako dobro prošlo jer gyoza je bila stvarno previše slana. "To su neoprostive stvari", poručio je chef Tei.

Timovi su bili izjednačeni pa je odluka o pobjedničkom timu ovisila o Tomislavu i Sari. "Sjajne su, ovo je onako prema szechuanskoj strani koja je ljuta. Ja obožavam takve okuse", rekao je Gretić Sari i dodao:. "Jako, jako, jako dobro."

"Tebi su lijepo spojene, prekrasna karamelizacija", poručio je Gretić Tomislavu. "Ovo je sjajno, da si radio na ulju, ali pari si s ovim, taj maslac koji je postao orašast je dominirao. Ti imaš ustvari francusku izvedbu nečeg kineskog. Ali sama izvedba i okusi su sjajni", rekao je Gretić Tomislavu, ali je bod ipak pripao Sari i tako su crveni pobijedili u još jednom izazovu.

Sara je, kao najbolja u crvenom timu, osvojila imunitet, a u plavom timu Gretić je za nominacije odabrao Teu i Nikolu koji su dobili crne pregače.

"Lucija, imala si najbolji tanjur danas, ali nemaš imunitet jer ste izgubili."

"Bar nešto. Nije ni to najgore zato što je to prvi put da imam kompletnu pohvalu pa idemo se malo napumpati i ići dalje", zaključila je Lucija.

Foto: RTL Foto: RTL

Nikola i Tea u duelu

Chef Gretić zatim je poslao kandidate u spavaonice, a Nikola i Tea su išli na duel kako bi se pokušali riješiti crnih pregača. Čekao ih je izazov sjeckanja povrća - tikvicu, mrkvu i poriluk morali su narezati na tri načina, to jest, tri različite veličine. "Nisam baš raspoložen za sjeckanje, osobito zato što me gleda troje chefova i visi mi nad vratom", priznao je Nikola.

U izazovu je pobijedila Tea i skinula crnu pregaču, a tek što je došao, Nikola se već morao suočiti s nominacijom! "Moramo se sad potruditi timski da ga sačuvamo", rekla je Lucija za Nikolu koji je prvi nominirani ovaj tjedan.

U kući se potegla tema Viktora pa su Chiara, Lucija i Mauro komentirali novog kandidata. Lucija i Mauro smatraju da je solo igrač, a Lucija je ispričala kako joj je Viktor sam rekao da - ako će on imati neku ideju koja bude bolja od onog što je dogovorio tim, da će je morati prihvatiti. "Mogu ti reći da će biti problema", rekao je Mauro i znakovito najavio: "Sutra će pržiti batat, ja mu kažem."

Lucija je priznala: "Nemam snage boriti se trenutno s vjetrenjačama, neka se sam spotakne, ako će se spotaknuti" i dodala: "Vidjet ćemo kako ćemo se prilagođavati tome svemu. Ne znam, možda je prijetnja. Mislim glupo je reći, ali možda bude najjači."

Chiara je rekla da joj se Viktor nije činio takvim kako ga predstavljaju i zaključila: "Znači on je ovdje došao s jednim ciljem, a to je pobijediti."

Foto: RTL Foto: RTL

Hoće li plavci prihvatiti Viktora, kako će se novi kandidati snaći na prvoj večeri i tko napušta 'Hell's Kitchen', gledatelji će vidjeti već sutra od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

