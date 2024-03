Nova epizoda započet će prvim buđenjem novih kandidata u kući. Anel i Milena komentirat će kako im je drago što su u crvenom timu, jer je u njemu bolja atmosfera, a i jasno je da su crveni timski igrači.

Za to vrijeme Domagoj i Mauro komentirat će svog novog člana Viktora te će Domagoj zaključiti: „On se mora prilagoditi nama, a ne mi njemu.“

Novu epizodu Hell's Kitchena možete pogledati već sad na platformi Voyo.

Chef Gretić će danas staviti još jedan timski izazov pred crvene i plave. Kandidati će morati rekreirati tanjur na kojem su glavne gyoze, tanko tijesto punjeno nadjevima, pomalo nalik knedlama. Kandidate koji imaju iskustva u pripremi azijskih jela, obradovat će već sam pogled na gyoze pa će Chiara reći: „Gyoze, moje gyoze, koje ja volim raditi i volim jesti i nadam se da će ovo biti zadatak za mene.“

Domagoj će izazov vidjeti kao priliku da se novi članovi iskažu: „Sada ćemo vidjeti kako će se novi članovi snaći u kuhinji, hoće li raditi samo za sebe ili će biti dio tima, danas će se sve pokazati.“

Problema i pogrešaka ponovno će biti tijekom posluživanja, a chef Gretić pojedince će ''optužiti'' da namjerno svoje tanjure ostavljaju po strani: „Imam osjećaj da se neki ljudi izvlače, 'nećemo probati jelo moje i to je to'. To je prilično loše. Ako si je netko stavio u glavu da njegovo jelo neće biti probano od početka, taj se ni ne zalaže.“

Novi kandidati na vlastitoj koži osjetit će ono što je starijim kandidatima već dobro poznato „Činilo mi se sve OK, mislio sam da ću imati vremena. Međutim, od 35 do deset minuta je prošlo za tren, na kraju zadnjih deset minuta sam počeo motati gyoze. Vrijeme teče i trema raste i zadnje minute su luđačke“, komentirat će Viktor.

Uz to, neće trebati dugo da počne međusobno komentiranje iza leđa novih kandidata. „Mogu ti reći da će biti problema“, najavit će vođa plavih Mauro.

Kako je u ovoj epizodi nagrada za pobjednika izazova imunitet, tako će svi biti posebno motivirani istaknuti se!

A kome će to poći za rukom i tko će posebno impresionirati Gretića koji će reći: „Najbolje začinjen tanjur do sada, bit će jednog dana od tebe nešto“, a tko će podbaciti i napraviti grešku koju će chef opisati kao „neoprostivu“ – ne propustite u novoj epizodi 'Hell's Kitchen Hrvatska'! Epizoda je dostupna i 24 sata ranije na streaming platformi Voyo.