Modni sud imao je puno ruke posla, Neven Ciganović i Gianna Apostolski komentirali su Johnnyja Deppa, Renatu Sopek, Jelenu Rozgu, Miju Dimšić i Ninu Badrić.

'Meni izgleda k'o bocun'

Poduzetnica i PR stručnjakinja Gianna Apostolski s Nevenom Ciganovićem je, bez dlake na jeziku, komentirala modna izdanja naših domaćih zvijezda, ali i legendarnog holivudskog glumca Johnnyja Deppa. "Meni on izgleda k'o bocun. Loše mu stoji ovo odijelo. Nekada je bio lijep dečko, sada više nije", rekla je Gianna za Deppa.

"Ne znam što se s njim dogodilo, ne znam, izgleda stupasto, trbuščić mu je izašao. Ne spada više u prvu klasu glumaca, može još samo u tim low budget produkcijama glumiti", dodao je Neven.

Nakon Deppa na red je došla seksipilna Renata Sopek: "Ovo bijelo mi nije baš lijepo na njoj, imala je boljih izdanja", poručila je Apostolski. "Izgleda odlično, odmah je asocijacija na nju 'seks simbol', a došla je zakopčana do grla. Izgleda mi američki, izdaleka bi čovjek rekao da je stigla Pamela Anderson", nadovezao se Ciganović.

Modni duo najviše je komentirao Jelenu Rozgu koja im je posebno zapela za oko. "Vidi se da je tu dosta uloženo, u toj količini novca moraš dobro izgledati! Ali, i Jelena drži do sebe, stvarno mogu reći da je ok kombinacija, sviđa mi se", kazao je Ciganović kojem se zapravo svidjelo izdanje Rozge, ali je još dodao da mu je sve to već viđeno i monotono.

Apostolski i Ciganović komentirali su i modni izričaj ministrice kulture Nine Kožinek Obuljen, no nije ih pretjerano impresionirala. Osim toga, modni duo komentirao je i pobjednicu Dore 2022., Miu Dimšić. "Ovo je nesretno izdanje, pomalo 'cajkaško'. Sve je ok, ali sve skupa izgleda trash, jako trash", rekao je Cigi.

Glazbeni niz modnih kombinacija završio je s Ninom Badrić i njezinim izdanjem na koncertu za Valentinovo u Lisinskom. "Nina ima karizmu, imala je i boljih i lošijih izdanja, ali sa svojom karizmom sve uspije sakriti", započeo je Cigi.

"Ova haljina joj dobro stoji, iz nekog kuta izgleda vrećasta, a iz nekog drugog joj ističe obline. Lijepo joj stoji. Vidi se da nije toliko velika koliko nekad izgleda zbog tih nesretnih krojeva koje nosi", zaključio je Neven Ciganović. Cijeli tim složio se da je Nina Badrić ipak tjedni modni top!