ZANIMLJIVE REAKCIJE / Aleksandar Vučić uručio odlikovanje Johnnyju Deppu pa ga zagrlio: 'Imam jaku vezu s vašom zemljom. Najbitnije je...'

Povodom Dana državnosti Republike Srbije, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, među njima je bio i holivudski glumac Johnny Depp. Naime, Depp dobiva nagradu zbog sudjelovanja u promociji srpske animirane serije "Puffins Impossible", u kojoj je glumac posudio glas glavnom liku. "Danas je zaista poseban dan za mene, jer odavno imam jaku vezu s vašom prelijepom zemljom, koja me svaki put kada se joj se vratim dočeka raširenih ruku. Jedna od stvari koje sam naučio tijekom tih posjeta je to da je najbitnije živjeti život do kraja, cijeniti sadašnji trenutak. Stoga se najiskrenije zahvaljujem Srbiji na ovom odlikovanju i na tome što je prepoznata moja strast prema bogatoj kulturi. Vaša stalna posvećenost njegovanju mladih, talentiranih umjetnika u usponu, omogućila je da se priča o njihovim uspjesima te da se to prenese publici širom sveta", izjavio je Johnny Depp. U galeriji pogledajte kako je slavni glumac reagirao na odlikovanje koje mu je uručio Vučić...