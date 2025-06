Napetosti u kući sve veće, a jedna od sluga osvojila imunitet: 'Jako mi je drago što sam dobila zbog lica ukućana'

Novopečenim slugama u štali prva noć dobro je prošla i tvrde da su pronašli mir na drugoj strani imanja. U obiteljskoj kući - djevojke sklapaju taktiku. "Mi cure se moramo držati zajedno", dogovorile su se četiri kandidatkinje. "Moramo se držati zajedno. Dečkima ego radi na najjače", zaključile su. U kući za uljeze, novi razvoj situacije nije poremetio situaciju.

Podjela tjednog zadataka otkrila je da je novi vođa prilično organiziran. "Dijelim zadatak da bude ravnopravan prema svima. Ne želim da se razdvajamo na klanove", zaključio je. "Puno je uljudniji, opušteniji vođa, normalno priča s nama", pohvalili su novog vođu članovi njegove obitelji.

Foto: Rtl

U samoći šume, nove okolnosti Darku su dobro došle. "Mislim da je kruh od piljevine", komentirali su kandidati kada im je iz štale stigao doručak. "Mislim da nije vrijeme za biranje", zaključio je vođa obitelji.

Ni ručak nije prošao mirno...

Svi su se prihvatili posla za odrađivanje tjednog zadatka pa su djevojke u šumi prikupljale kamenje. Tijekom rada, dečki su taktizirali o tome koga od sluga poslati u borbu za imunitet. Odabrani za borbu za imunitet otišli su u borbu, a nakon izbora - nije prošlo bez zamjeranja.

Foto: Rtl

Nije bez zamjeranja prošlo ni to što kandidatima za ručak nije došlo ništa na vrijeme. "Ako je moguće malo količinski više hrane", zapitao je vođa obitelji sluge. Atmosfera u štali je sve napetija. "To se skuplja sve dulje vrijeme, nervira me ona", otkrili su sluge. Jedna od sluga se rasplakala. "Očito tek sad shvaćam kakve se igre igraju ovdje. Ostat ću svoja, ne želim tako igrati igru", zaključila je.

Krenuo je duel za imunitet, a jedna od sluga je slavila. "Jako mi je drago što sam dobila imunitet, ne zbog imuniteta, nego zbog lica ukućana. Gušt mi je", zaključila je. Večer se ipak završila u lijepom tonu i zabavi.

Nova epizoda 'Farme' odmah dostupna na platformi Voyo. Show pratite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.