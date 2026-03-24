Nakon intimnog susreta šok! Teodora misli da je našla ljubav, a Hodžić skriva veliku tajnu

U središtu zbivanja je naizgled nevina romansa između Teodore i cijenjenog doktora Hodžića, no njihov posljednji strastveni susret otkriva da je njihov odnos izgrađen na opasnim temeljima laži, piše rtl.hr

I dok Teodora vjeruje da je pronašla nekoga tko je razumije, doktor Hodžić skriva tajnu od nje u seriji 'Divlje pčele'.

Tajni susret koji je sve promijenio

Nakon trenutaka potpune prepuštenosti i intimnosti, atmosfera između Teodore i doktora Hodžića ispunjena je pomiješanim osjećajima uzbuđenja i nelagode. Vidno potresena intenzitetom njihovog odnosa, Teodora mu se povjerava, pokušavajući opravdati svoje postupke. "Ne bih htjela da misliš ružno o meni. Ja nisam inače ovakva, ovo mi je prvi put", govori mu tiho, kao da se bori s vlastitim osjećajima i moralnim dvojbama.

Foto: RTL

Doktor je pokušava umiriti, uvjeravajući je da je i za njega ovo iskustvo potpuno novo i neočekivano. "Znam, Teodora, i meni se prvi put ovako nešto desilo", odgovara joj nježno, nazivajući je "prekrasnom ženom" i time dodatno učvršćujući njezino povjerenje. Iako njihov susret završava poljupcima i tihim dogovorom o ponovnom viđenju, Teodorin odlazak ostavlja za sobom napetost i predosjećaj da ništa nije onako kako se čini.

Foto: RTL

Šokantno otkriće nakon strastvenog sastanka

Prava drama, međutim, započinje tek kad Teodora napusti prostoriju, uvjerena da je pronašla muškarca koji dijeli njezinu sudbinu. Ostavši sam, doktor Hodžić čini nešto što u potpunosti mijenja sliku o njemu kao iskrenom i slobodnom čovjeku. Bez imalo oklijevanja, prilazi ladici, otvara je i iz nje vadi - vjenčani prsten.

Foto: RTL

Hladnokrvno ga stavlja natrag na prst, otkrivajući da je cijenjeni doktor možda oženjen čovjek koji vodi dvostruki život. Njegove riječi utjehe i tvrdnje da mu se "ovako nešto dogodilo prvi put" sada zvuče kao dio proračunate obmane, a Teodora se, ne znajući, našla u ulozi ljubavnice.

Foto: RTL

Je li Teodora samo još jedna žrtva u njegovoj igri?

Dok Teodora vjeruje da je pronašla srodnu dušu u muškarcu koji, baš poput nje, prvi put doživljava ovakvu strast, ona je zapravo uvučena u mrežu laži. Doktor Hodžić ne samo da je prevario svoju suprugu, već i hladnokrvno manipulira Teodorinim osjećajima, predstavljajući se kao netko tko on nije. Njegov cinični postupak postavlja mnoga pitanja: što točno skriva, kakav je njegov brak i, najvažnije, što namjerava s Teodorom?

Strastvena veza koja je obećavala bijeg od surove stvarnosti pretvorila se u opasnu iluziju. Teodora je, nesvjesna istine, zakoračila u odnos s čovjekom čija najveća tajna prijeti uništenjem ne samo njihovog odnosa, već i njezina srca. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest - kada će istina izaći na vidjelo i koliku će cijenu Teodora platiti zbog doktorove izdaje?

