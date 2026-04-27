Kako protiv Engleza? Ozljede su Daliću za prvu utakmicu na SP-u oduzele pola momčadi

Svjetsko prvenstvo je pred vratima, službeno počinje za 45 dana, a problemi Hrvatske s ozljedama neočekivano su narasli.

Vatreni prvu utakmicu na Mundijalu igraju za 51 dan kada nas čeka izrazito bitno otvaranje protiv Engleske, a neki od najbitnijih igrača su van stroja.

Sve je dakako eksplodiralo ozljedom Luke Modrića koji se u jučerašnjoj utakmici Milana i Juventusa nesretno sudario s Locatellijem. Pukla mu je jagodična kost, a već danas je operiran. Oporavak od takve ozljede u prosjeku traje dva mjeseca što bi u teoriji značilo kako bi Luka bio spreman tek za treću (od tri) utakmicu u grupnoj fazi SP-a. Onu koju igramo 27. lipnja protiv Gane nakon Engleske i Paname.

No, za očekivati je da će Luka stisnuti zube i zaigrati već protiv Engleza bez obzira na to što će morati nositi masku za lice kakvu je na prošlom SP-u nosio Joško Gvardiol. Ako je ovaj put Luka žrtva za brončanu medalju, nadamo se da se kapetan neće naljutiti ako napišemo - potpisujemo!

Luki naravno želimo da ostane zdrav i do sljedećeg SP-a jer ako je mogao egipatski golman Essam El-Hadary u Rusiji 2018. igrati u dobi od 45 godina i 161 dana...

Spomenuli smo Gvardiola, koji se još oporavlja od loma tibije. Njegove su prognoze također spominjale lipanj kao mjesec povratka, ali Joško je naporno radio i oporavak ide puno brže od očekivanog. Pojavila su se najnovija predviđanja kako bi se Joško mogao naći na klupi Cityja već 9. svibnja kada Građani doma igraju protiv Brentforda, no Pep Guardiola je pokazao i s Kovačićem kako ne žuri s povratkom igrača nakon teže ozljede pa tako najvjerojatnije neće žuriti niti s Gvardiolom.

Bez obzira na sve, Gvardiol bi se svakako trebao vratiti do početka lipnja kada Hrvatska igra dvije prijateljske utakmice kao pripreme za SP. Prvo na Rujevici 2. lipnja protiv Belgije, a zatim 7. lipnja u Varaždinu protiv Slovenije.

Povratak je jedno, forma drugo

Guardiola je dakle čekao i s Mateom Kovačićem, a dojam je kako bi još čekao da ga ozljede unutar momčadi nisu natjerale da Matea stavi u igru od početka u polufinalu Kupa. Svejedno ga je izvadio u 58. minuti radi doziranja minutaže, a ono što treba naglasiti je svakako dobra igra koju je Kovačić pokazao na spomenutoj utakmici protiv Southamptona.

Kroz prošlost smo naučili kako Mateo teško pronalazi onu pravu formu kada ga nema dugo na terenu zbog ozljede, no ovo bi mogao biti pokazatelj kako je iskusniji i zna dozirati trčanje, za razliku od prijašnjih godina.

Njega također očekujemo na spomenutim pripremnim utakmicama reprezentacije koje bi nam mogle dati konačni sud o njegovom povratku u formu. Od Matea se jako puno očekuje ovo Svjetsko prvenstvo. Trebamo ga u najjačem izdanju i najboljoj formi, pogotovo ako Luka neće biti potpuno spreman za Engleze ili ako će igrati s maskom koja znatno sužava vid igraču, a pregled igre je jedno od najvećih oružja koje Luka Modrić ima...

Luka Vušković je na američkoj turneji pokazao kako izbornik Zlatko Dalić može računati na njega i očekuje se kako bi mlađi Luka mogao zaigrati protiv Engleza s trojicom iza, no Splićanin se brzo nakon turneje ozlijedio. Van stroja je od 4. travnja zbog istegnuća ligamenta koljena. Prvotne sumnje bile su da je riječ samo o zamoru 'materijala' nakon duge i naporne sezone za ovog mladića koji se u HSV-u isprofilirao kao jedan od najboljih mladih stopera na svijetu, ali kako su dani odmicali, pokazalo se da ozljeda nije tako bezazlena kao što se na prvu činilo. Bivši igrač Hajduka je na terapijama i izbornik Dalić nada se da će se vratiti na travnjak prije kraja sezone kako bi dostigao optimalnu formu do početka Mundijala.

Što s Amerikancima?

Ozljede muče i naša dva 'Amerikanca'. Marco Pašalić (25) odsutan je od 13. travnja, dijagnosticirana mu je ruptura kvadricepsa. Nogometaš Orlanda se posljednjih nekoliko dana nalazi u Zagrebu, gdje odrađuje rehabilitaciju i nada se skorašnjem povratku na teren. Kao jedino desno krilo Marco će biti jako potreban reprezentaciji pogotovo budemo li stvarno zaigrali s trojicom iza kada će on igrati desnog beka-krila.

Još nije poznato hoće li se oporaviti do početka turnira, ali za očekivati je kako će ga Dalić čekati pa makar ne bude spreman za prvu utakmicu.

Petar Musa je pak propustio utakmicu protiv Seattlea nakon što je zaradio udarac na utakmici protiv Minnesote. Nije poznata priroda njegove ozljede pa, samim time, ni ostali detalji, kao ni kada bi trebao opet zaigrati. No, ozljeda ipak ne bi trebala biti teže prirode.

Ozlijeđen je i Toni Fruk. Iako ga se ne očekuje u prvoj momčadi, Fruk je apsolutno pokazao da može pridonijeti reprezentaciji. Asistencija protiv Brazila je sve potvrdila.

Platio je Fruk danak dugoj i iscrpljujućoj sezoni, u kojoj je odigrao čak 52 utakmice. Na početku godine slomio je košćicu u šaci nakon što ga je na treningu nagazio suigrač u Rijeci. Nije ga bilo nekoliko utakmica, a kada se i vratio, trebalo mu je neko vrijeme da uhvati staru formu. I kad je opet probudio čaroliju u sebi, na utakmici protiv Osijeka ozlijedio je leđa. Najviše je patila Rijeka, ali nadamo se kako će Fruk brzo ozdraviti i zaigrati na pripremama reprezentacije.

Do SP-a je dakle, i puno i malo. Nužno je zadržati pozitivni narativ jer bi se svi trebali nekako oporaviti do SP-a, a zna i izbornik Dalić jako dobro kako se forma ne može tempirati. Ono što je najbolja i najvrjednija stvar u ovim problemima s ozljedama je ta da će igrači dati apsolutno sve od sebe ne bi li bili potpuno spremni i u najboljoj mogućoj formi kada za to dođe vrijeme.

Standings provided by Sofascore

