Najuspješniji dating show stiže: Love Island Adria traži najhrabrije singl kandidate iz Hrvatske

Love Island Adria, regionalna verzija globalno popularnog formata Love Island, uskoro će uzdrmati Hrvatsku, s natjecateljima iz čitave regije u glavnoj ulozi. Prijave su službeno otvorene, a nova generacija samaca imat će priliku ući u luksuznu vilu na egzotičnom otoku, pronaći ljubav i natjecati se za glavnu nagradu od 50.000 eura.

Po prvi put gledatelji će pratiti “naše ljude” u Love Island vili - tko ih privlači, kako se snalaze u novim situacijama, odnosima te neočekivanim obratima, na način koji se čini bliskim, prepoznatljivim i stvarnim. Od prvih razgovora i trenutne kemije do svima poznatih ljubavnih komplikacija, Love Island Adria otkriva kako se nova generacija danas povezuje i ulazi u veze.

Voyo gledateljima donosi Love Island Adria, dating show koji se temelji na velikom svjetskom hitu, prvi put emitiranom 2015. na britanskom ITV-u. Od tada je Love Island izrastao u jedan od najkomentiranijih showova na svijetu - poznat ne samo po obratima, već i po parovima koje je spojio i koji su nastavili svoje veze nakon izlaska iz vile.

Love Island Adria donosi sve prepoznatljive elemente koje publika voli - atraktivne natjecatelje, neočekivane preokrete, ponovno spajanje parova i eliminacije koje ovise i o odnosima u vili, kao i o glasovima publike. Kako bi ostali u showu, natjecatelji moraju funkcionirati u paru - jer u Love Islandu biti singl znači riskirati eliminaciju i odlazak kući.

Prijave za sudjelovanje u showu sada su otvorene na poveznici Love Island Hrvatska | Love Island Adria.

Usudiš li se zaljubiti?

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa s Disneyjevim junacima? Zlatokosi vrane čupaju kosu, Olaf kolabirao ispred djece