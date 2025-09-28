Najbolje i najzabavnije od 'Večere za 5' idući tjedan gledatelje ponovno vodi u Turopolje!

U tjednima 'Večere za 5' koji se pamte, vaši omiljeni kandidati ponovno će se okupiti za stolom, a već od sutra emitiraju se epizode iz Turopolja. U turopoljskom tjednu natjecali su se ugostiteljica Branka Ivkić, poduzetnik Karlo Milinković, radnik u servisnoj podršci Ivan Barić, ekonomistica Lea Hader i inženjer agronomije Zvonko Šantalab.

Tjedan otvara Branka Ivkić (33), koja će ekipu ugostiti u svom stanu u Velikoj Gorici. Bavi se ugostiteljstvom, a u 'Večeru za 5' prijavila se zbog dobre zabave i hrane. Samohrana je majka, odgaja sedmogodišnjeg sina, a dom dijeli s njim i svojom sestrom.

Foto: Rtl.hr

Poduzetnik Karlo Milinković (30) ekipu će ugostiti u stanu u Velikoj Gorici. Diplomirani je ekonomist i bavi se marketingom te uslugama promocije, a ima i svoj ugostiteljski objekt. U 'Večeru za 5' prijavio se zbog novog iskustva i druženja.

Foto: Rtl.hr

Djelatnik u servisnoj podršci, Ivan Barić (48), ugostit će ovotjednu ekipu u stanu u Velikoj Gorici. Po zanimanju je policajac, a trenutačno radi kao tehnička podrška za bankomate. U emisiju se prijavio zbog druženja, zabave i novog iskustva. Za sebe će reći da je pošten, strog, ali pravedan i društven. Voli provoditi vrijeme sa suprugom i dvoje djece, a usto se bavi maketarstvom te kuhanjem.

Foto: Rtl.hr

Ekonomistica Lea Hader (28) ugostit će ekipu u svojoj kući u Ribnici pored Velike Gorice. Voli kuhati i družiti se, udana je i majka je djevojčice. Jednog dana voljela bi imati svoju slastičarnicu. Bavi se vatrogastvom i vrtom, a prije toga bavila se i folklorom.

Foto: Rtl.hr

Inženjer Zvonko Šantalab (59) ugostit će ekipu u svojoj kući u Buzinu. Inženjer je agronomije, voli ples, društvo i prirodi, a gledateljima je poznat po sudjelovanju u showu 'Ljubav je na selu'. Voli posjećivati izložbe i koncerte te često odlazi u prirodi, planinari i vozi bicikl.

Foto: Rtl.hr

Ne propustite ponovno uživati u tjednima koji se pamte i s kandidatima koji su vas osvojili u 'Večeri za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 18 sati! Epizode su već dostupne na platformi Voyo.