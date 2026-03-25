Mirjana više ne šuti? Antine odluke pod povećalom: 'Stalno nešto skrivaš od mene'

Nakon serije nasilnih incidenata koji su uzdrmali mjesto – spaljenih imanja i napada na članove zadruge – sumnje sve češće padaju na Antu Vukasa. Dok napetost među mještanima raste, pravi se lom događa unutar njegove obitelji, gdje Mirjana prvi put ozbiljno dovodi u pitanje njegove poteze, piše RTL.hr.

Godinama mu je bila bezrezervna podrška, no situacija se mijenja nakon što su ona i ostale žene iz obitelji pokušale pomoći nastradalima, a zauzvrat naišle na otvoreno neprijateljstvo. Taj trenutak bio je prekretnica. „Kako si nas mogao poslati tamo?“ pitala ga je, ne skrivajući razočaranje i strah, dajući naslutiti da vjeruje kako ih je svjesno izložio opasnosti.

Ante, očekivano, odbacuje optužbe i pokušava zadržati kontrolu, ponavljajući kako su to „njegove stvari“ i da je „sve pod kontrolom“. No Mirjana mu ovaj put ne vjeruje. Otvoreno mu predbacuje da je svojim postupcima samo dodatno potaknuo bijes mještana i doveo obitelj u opasnost. Podsjeća ga i na nedavni sukob u kojem je stradao njihov sin, upozoravajući da situacija izmiče kontroli.

Kada mu kaže: „Ti stalno nešto skrivaš od mene“, postaje jasno da je riječ o dubljem problemu – nepovjerenju koje se više ne može ignorirati. Dok Ante pokušava upravljati pričom i spasiti svoj utjecaj, čini se da mu najveći izazov više nije izvana, nego unutar vlastitog doma.

'Divlje pčele' gledajte večeras od 20.15 na RTL-u