DIVLJE PČELE /

Mirjana u panici da se i Marko ne bi spetljao s jednom od sestara Runje! Cviti je uputila teške riječi, a ona objavila sretne vijesti!

Mirjana u panici da se i Marko ne bi spetljao s jednom od sestara Runje! Cviti je uputila teške riječi, a ona objavila sretne vijesti!
Foto: Divlje Pčele/rtl

Slavi se u kavani, no žene ubrzo prekidaju zabavu!

11.12.2025.
11:41
Hot.hr
Divlje Pčele/rtl
Mirjana je suzdržana na proslavi zaruka, a strah od sestara Runje prati je i kada je u pitanju njezin sin Marko. Naime, tijekom proslave je Marko proveo vrijeme sa Zorom, a Mirjana je vrlo brzo reagirala i poslala Terezu da bude uz njih.

Slavi se u kavani, no žene ubrzo prekidaju zabavu!

Mirjana u panici da se i Marko ne bi spetljao s jednom od sestara Runje! Cviti je uputila teške riječi, a ona objavila sretne vijesti!
Foto: Divlje Pčele/rtl

Ante i Mirjana nakon proslave zaruka komentiraju situaciju, a Katarina laže sestrama o razlogu nedolaska u kuću Vukas. Nitko ne zna da je provela noć s Jakovom, a tajnu čuva i on, koji u razgovoru s ocem ništa ne otkriva.

Cvita se teško nosi s novim okolnostima i životom unutar obitelji Vukas. Ante razgovara sa sinovima i Marko je bijesan zbog nove odluke svog oca.

Mirjana ne skriva svoje pravo lice pred Cvitom, dok pred ostatkom obitelji glumi da je sretna zbog zaruka. Njezine riječi bole, no unatoč tome Cvita objavljuje sretne vijesti!

 

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u!

 

POGLEDAJTE VIDEO: Slovenska purica, mađarski odojak, salata iz Italije... Stiže nam još jedan 'Božić iz uvoza'

Divlje Pčele
