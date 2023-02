Prodajni savjetnik Mauro Benčan iz Rijeke ugostio je svoje protukandidate na posljednjoj večeri riječkog tjedna u 'Večeri za 5 na selu'. U kulinarski show prijavio se zbog svoje konobe, ali i ljubavi prema druženjima. Veliki je ljubitelj starina i konoba te poštuje, kaže, stare užance. Mauro je u svojoj konobi ugostio umjetnicu Milenu Matešić, nutricionisticu i kozmetičarku Mirnu Međimorec, voditeljicu u prodaji zlata Tajanu Saldom te učiteljicu Rahelu Grozdanov. Mladi Mauro u konačnici je izvojevao pobjedu - osvojivši 36 bodova za svoju domaću primorsku večeru! Obećao je da će svoje dame počastitit finom večerom i feštom!

Svojim gostima Mauro je priredio večeru sastavljenu od tradicionalnih namirnica - kupusa, mascarponea, ramsteka, smokve, rukole i senfa. U pripravi jelovnika Mauro se prvo prihvatio predjela kojem je nadjenuo ime Grof na Drenovi. Poslužio je ramstek na posteljici od rukole i cherry rajčica. Mauro se pitao hoće li se Mileni svidjeti ramstek kojeg ona ne jede, no izrazio je nadu da će ipak probati njegovo jelo. Nakon predjela, Mauro se prihvatio glavnog jela koje je nazvao Nonin obed. Ekipa je dobro pretpostavila da u glavno jelo ide kupus - i to dinstani. Mauro ga je ispekao na masti, uz sjeckanu pancetu. Desert je preostao posljednji i domaćin ga je nazvao Primorje u čaši. Skuhao je za tu nakanu Mauro smokve u crnom vinu i preko toga prelio mascarpone preko kojeg je dodao šećer u prahu i cimet.

Mauro se nakon priprave večere prihvatio dekoracije stola, a kojeg je uredio u tradicionalnom stilu. "Mauro nije mogao dočekati da dođe petak, da imamo feštu u konobi", ispričala je Mirna tijekom vožnje u kombiju. "Mauro i ja se podudaramo po pitanju češnjaka", dodala je Milena. Pozitivna atmosfera vladala je u kombiju, a dotad je domaćin završio s uređenjem njegove ljubljene konobe. Ekipu je dočekao prigodnim aperitivom - domaćom orahovicom, šljivovicom te grobničkom borovničkom. "Odlično je izabrao aperitive, poznaje naše ukuse", komentirala je Mirna.

Predjelo je potom stiglo na stol, Grof od Drenove osvojio je gošće lijepim izgledom. "Bilo je lijepo, nemam nikakvu primjedbu na izgled iako ne volim te restoranske fore", ispričala je Milena o predjelu. Ramstek su probale i Rahela i Milena, koje ga inače ne jedu. "Mauro je išao pripremiti više tako da bude jače pečeno", komentirala je Rahela. Tajana je bila zadovoljna ramstekom, a dame su pohvalile i domaće vino koje Mauro radi sa svojim djedom.

Nakon predjela, stiglo je ekipi glavno jelo! Nonin obed sadržavao je kupus, junetinu i palentu. "Kupus je domaći, kiselimo ga u drvenoj bačvi", ispričao je Mauro Mirni, koja je bila prezadovoljna činjenicom da jede domaće jelo. "Ako ćemo govoriti o autentičnosti, to je bilo pravo primorsko jelo iz ovog dijela, gdje se često zimi jede palenta, gulaš. Tako se to u našem kraju i jede, kao što je to Mauro i poslužio", zaključio je Mauro. Otkrio je i da je konobu preuredio sam, nakon što je dugo godina služila kao djedova konoba. "Još nitko nije izašao van da nije bio zadovoljan konobom", ispričao je Mauro. "Najbolja mi je bila palenta, kupus mi je bio fin", komentirala je glavno jelo Rahela. "Gulaš sam malo jela, ali za mene je to prevelika količina mesa". dodala je. Milena je glavno jelo ocijenila korektnim, a pohvale je dobio i od Tajane te Rahele. "Jako dobro pripremljeno", zaključila je Mirna.

Uz nadanje da je glavno jelo njegovim damama bilo fino, Mauro je poslužio desert Primorje u čaši. "Ovaj desert je vrhunski, ali ja ću večeras pojest mascarpone sa cimetom i lješnjacima. Smokve ću uzeti sutra za trening. Ako ih sad pojedem, to neće biti dobro", rekla je Mirna. "To su bezvezarije, ako sam sad tu, sad ću pojesti i uživati u trenutku", na to je komentirala Milena. "Nisam baš ljubitelj smokvi, ali probala sam dio, malo mi je bilo premasno", komentirala je Rahela. "Nisam vjerovala u tvoj desert, ali iznenadio si me", poručila je Tajana svom prijatelju. Iznenadio ju je jer Mauro zapravo nikada ne radi deserte.

Nakon deserta, Mauro je curama udijelio poklone - šalice s porukom. "Vrlo osoban poklon, uvijek ćemo se sjećati ove večere", zaključila je Mirna. Domaćin je bio presretan zbog atmosfere, a potom su sve upotpunili i članovi klape Paladur koji su zasvirali i zapjevali ekipi. "Ukupan dojam mi je jako dobar, sve je bilo jako lijepo, općenito je domaćin bio ljubazan i potrudio se. Sve najbolje", komentirala je Rahela. "Prošlo je sve iznad mojih očekivanja, drago mi je da su bili zadovoljni glavnim jelom. Očistili su tanjure, baš sam zadovoljan", zaključio je Mauro, a potom proglasio pobjednika.

Na prvom mjesto našao se baš on - Mauro, a uslijedila je njegova prijateljica Tajana. Treće mjesto pripalo je Raheli, a četvrto Mileni. Posljednja u ovotjednoj 'Večeri za 5 na selu' završila je Mirna. Rahela i Tajana dale su Mauru desetke, a iskazala se ovog puta i Milena, koja mu je udijelila visoku osmicu. Istu ocjenu dala mu je i Mirna te je Mauro u konačnici porazio prijateljicu Tajanu za svega jedan bod! Počašćen i sretan zbog pobjede, mladić je najavio da će svoje dame počastiti jednom finom večerom i feštom!

