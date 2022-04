Najveći televizijsko - pjevački spektakl "Masked Singer", krenuo je s emitiranjem na RTL-u. Od 12 izvođača koliko ih je u showu, prvih šest će večeras biti u pjevačkim dvobojima, a jedan će već danas, na kraju emisije, morati skinuti masku i otkriti svoj pravi identitet!

Led je probio - Slatkač, koji je otpjevao hit "Blinding Lights" od Weeknda.

Slatkačev nastup oduševio je detektive; Idu Prester, Antoniju Mandić, Enisa Bešlagića i Borka Perića. "Skinuo je vokal. Ma je l' moguće ovo?", komentirali su. "Svaka čast, bio si predivan!", poručili su mu na kraju nastupa.

Tko je iza maske?

Nakon oduševljenja nastupom, detektivi su krenuli s pogađanjem tko se nalazi iza maske. "Mislim da je netko tko je glazbenik, tko je profi pjevač i tko je fit", komentirala je Antonija Mandić. Potom je Slatkač otkrio kako je "i u teretani pjesnička duša", što je detektivima dalo dodatni trag.

Detektivka Antonija nakon toga se izjasnila kako smatra da je iza maske Luka Nižetić, detektiv Borko da je to Neven Ciganović, detektiv Enis misli da je to David Temelkov, a detektivka Ida da je to Natko Bek. "Mi prihvaćamo sve, ali ne otkrivamo ništa", poručila je voditeljica Antonija Blaće.