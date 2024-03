Domaćica Martina Brizar ugostila je ekipu drugog dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru dobila je visokih 36 bodova! Dobila je dvije desetke - od kume Karmele i Toce, a Mario je zbog čobanca udijelio devet bodova.

"Domaćica je i sama priznala da je bio dobrano pregust", zaključio je. Najstroži je bio Ivan, kojeg je sve razočaralo". "Iskreno, razočaran sam i predjelom i glavnim jelom i desertom", kratko je objasnio svoju sedmicu.

Pripravu večere Martina je započela glavnim jelom naziva 'Slavonski pastir'. Iako se Martina trudila sakriti što će spraviti za glavno jelo, ekipa je predosjetila da se radi o čobancu. "Podsjeća na čobanac, ali kako god se ovo ukomponira, bit će dobro", objasnio je Mario.

Nakon priprave čobanca, okrenula se Martina predjelu 'Mini zalogajčiću'. "Samo nek' ih bude više", komentirao je naziv predjela Toca. Sakrila je iza predjela Martina punjene kiflice, a potom je uslijedio desert 'Šumski užitak'.

"Vjerojatno ćemo fino nešto jesti", pretpostavio je Toca o desertu. "Vjerojatno voćni kolač, volim ih i pripremam stalno", zaključila je Karmela o kuminom desertu.

Nakon što je Martina završila sa svojim jelima, okrenula se pripremi za dolazak gostiju.

Ekipa se okupila u kombiju, a za to vrijeme se Martina pripremala za aperitiv i dolazak gostiju. "Nije mi izgledala kao da ima tremu, malo umorno", komentirao je Mario doček. Ekipi je Martina ponudila pelin i šljivovicu.

"Aperitiv je bio odličan, domaća rakija, baš po mom ukusu", komentirao je Toca piće dobrodošlice. "Ne pijem rakiju inače pa sam popila samo malo šljivovice", zaključila je Karmela.

'Mini zalogajčić' prvo je jelo koje se našlo pred ekipom nakon aperitiva. Kiflice punjene šunkom i sirom te slaninom i sirom nisu se dojmile Ivana. "Izgled predjela - nepotpun, plosnat, nedovoljan", izjavio je. "Najobičnije kiflice, nemam što drugo reći. Toca je pohvalio kiflice, očito je došao gladan", komentirala je, pak, Karmela.

'Slavonski pastir' iduće je jelo koje je stiglo pred ekipu. Čobanac s kruhom nije se dojmio Karmele. "Izgled je bio nepotpun, ja bih to još malo stavila, malo bolje dekorirala. Čobanac je bio savršen, obožavam njezin čobanac, to je najbolje što sam večeras pojela", rekla je kuma. "Izgledalo je kao saft, pretjerala je s povrćem, i sama je to priznala. Nije mi se svidio", dodao je Mario. "Bio je dosta gust, nije mi okus odgovarao", složio se Ivan. Toci se čobanac svidio.

Za kraj, Martina je servirala desert. 'Šumski užitak' stigao je s mljevenim keksom i šumskim voćem. "Izgled deserta prosječan, nije mi se svidjela plastična časa", izjavio je Ivan. "Desert je bio ok, možda bih voljela da je krema bila malo slađa, šumsko voće je bilo dosta kiselo, a do keksa nisam stigla ni doći", komentirala je Karmela.

"Top", svidio se Mariju desert. "Sve je bilo fino složeno i onako kako je trebalo biti redoslijedom", zaključio je Toca. Pokloni su stigli kao šećer za kraj, a potom je bend iznenađenja zasvirao za ekipu za kraj.

