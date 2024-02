Poduzetnik Mario Kostel ugostit će protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Mario dolazi iz Donjeg Mihaljevca, a upravo će tamo prirediti svoju večeru. Veliki je gurman, a u kulinarski show se prijavio na nagovor supruge. Smatra da je dobar u spravljanju mesnih jela, a hoće li mu ta vještina biti dovoljna da uzdrma Dunjinu vodeću poziciju, ostaje provjeriti od 17.45 sati na RTL-u!

"Bavim se peradarstvom i betonskom galanterijom. Nekad je stresno i naporno, a nekad stvarno sve ide po planu. Na farmi radim s obitelji, pomažu mi roditelji, a nekad i supruga. Živim sa suprugom, imamo troje djece", otkrio je Mario. "Dane provodimo radeći, odmaramo se nakon posla, a onda idemo na godišnji i tako. U slobodno vrijeme idemo na izlete ili u neki grad koji još nismo posjetili", dodao je današnji domaćin.

"U 'Večeru za 5' me prijavila supruga jer mislim da dobro kuham. Volim eksperimentirati sa začinima i to često dobro ispadne. Valjda će biti dobra atmosfera, nadam se da ću to ostvariti, vidjet ćemo", najavio je svoju večeru. Mario je večeru odlučio spraviti od sastojaka kao što su buđola, kremasti sir, piletina, krumpir, jaja, višnje i keksi. "Popis je dobar, večera će biti fina", komentirala je Dunja. "Ne veselim se jajima, njih ne jedem već 15-ak godina, ali pojest ćemo", dodao je Dinko, a Zlatko je poručio da piletinu ne voli, no ipak će je pojesti. "Vjerujem da će biti dobra", zaključio je domaćin.

