Mariji iz 'Života na vagi' stigli nalazi o tumoru: 'Dobroćudan je, ide sve na bolje'

Marija Novak, jedna od najistaknutijih kandidatkinja osme sezone showa "Život na vagi", obratila se svojim pratiteljima na Instagramu s viješću koju su mnogi s nestrpljenjem čekali. Nakon što je nedavno prošla operaciju tumora na trbuhu, otkrila je da je tumor bio dobroćudan.

"Danas napokon mogu s olakšanjem reći nalazi su dobri. Tumor je bio dobroćudan i sve ide na bolje", napisala je u opisu objave, držeći u rukama liječničke nalaze. Dodala je kako se postepeno vraća svakodnevnim obavezama i poslu, ali i da će svom tijelu dati dovoljno vremena za potpuni oporavak.

"Zahvalna sam na svemu, a najviše na ljudima koji su bili uz mene kroz sve ovo", zaključila je.

Najteže joj palo mirovanje

Podsjetimo, Marija je ranije za RTL.hr otkrila da je nedavno imala operaciju tumora u trbuhu.

"Riješila sam tumor koji sam imala na trbuhu. U sedmom mjesecu sam ga napipala, ali sam ga ignorirala dok nije buknuo. Kažu da je benigni, ali uskoro ćemo znati u potpunosti jer je poslan na patologiju", rekla je.

Foto: RTL

Nakon zahvata, liječnici su je pustili kući uz preporuku stroge mirovanja.

"Okej sam, jučer me glava boljela. Pijem antibiotik, a najteže mi pada to mirovanje. Iskreno, nije me ničega strah. Ne mogu utjecati na takvo nešto", izjavila je Marija.

