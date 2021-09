Nikola Nemešević Nemeš i Marijana Čvrljak bili u najveće reality zvijezde u regiji 2011. godine. Zaljubili su se u Big Brotheru u vrijeme dok je Marijana još bila udana. Uskoro su se i seksali pred kamerama. Njihova veza završila je na dan finala Big Brothera. Naime, tada je Nemeš ostavio Marijanu pred milijunima gledatelja i nazvao je najvećom glumicom u tom reality showu.

Marijana je odnijela pobjedu u Big Brotheru i osvojila 100 tisuća eura. Nekoliko tjedana kasnije razvela se od supruga Ivana Čvrljaka te opet počela vezu s Nemešom. Godine 2016. par se vjenčao, no rastali su se nakon samo osam mjeseci braka.

Marijana se potpuno povukla iz javnosti. Okrenula se vjeri i duhovnosti, eliminirala lažne prijatelje iz života i više nije htjela imati veze s javnim nastupima.

Marijana se povukla iz javnosti

U drugom mjesecu ove godine dala je intervju za RTL Ekskluziv gdje je otkrila da je rodila sina Aleksandra. Marijana je promijenila i prezime, više nije Kovačević nego Seifert, potvrdili su za 24sata iz odvjetničkog ureda koji je zastupa. Supružnici, kažu prijatelji para, žive u Zagrebu. Navodno su se upoznali na njezinu poslu, dok je konobarila u zagrebačkom kafiću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Nemeš se vratio u Beograd gdje se posvetio glazbi. Objavio je album "Stare priče", rekao je u intervjuu za Story.

"Nazvao sam ga “Stare priče”, zato što su pjesme upravo to – svaka pjesma je jedna moja istinita dogodovština iz prethodnog desetljeća. Nekih se rado sjećam, a nekih i ne baš, ali sam sretan što sam ih najzad snimio onako kako sam želio i osjećam se slobodno nastaviti dalje sa stvaranjem novih pjesama (što bend i ja već uveliko i radimo). Nadam se da do sljedećeg albuma neće opet proći 10 godina", rekao je Nemeš.

Nemeš je izdao album

Iako je od njihove javne romanse prošlo već deset godina, Nemeš je počeo sinkronizirati crtiće, a 2018. je otvorio i svoju produkciju, a odlučio je i progovoriti o njihovoj vezi.

"Sažetak onog što mi se događalo prethodnih deset godina, prepričano je i otpjevano u 11 pjesama. Kada bismo ih poredali kronološki kako su nastajale, meni bliski ljudi lako bi mogli odrediti koja pjesma pripada kojoj godini", rekao je Nikola.

Otkrio je i da mu ne smeta što ga najčešće povezuju sa sudjelovanjem u "Big Brotheru".

"Nema razloga, držim se one - tražili ste, gledajte. Kad bih sada proveo tri mjeseca na televiziji u nekom kulinarskom showu, pamtili bi me po tome. To je sve normalno, sada je na meni da što moguće više pjevam i sviram", dodao je Nemeš te otkrio da više nije u kontaktu s Marijanom.

"Veza kao veza, brak kao brak, neki uspiju, drugi, hvala Bogu dobrom, ne. Nikad nije jedan razlog i nikad nije samo jedna osoba kriva. To je jasno. Sve je to dobro ispalo" zaključio je Nemeš. Otkrio je da više nisu u kontaktu.