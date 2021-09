"Tri, dva, jedan – kuhaj!" zasigurno je jedan od najpopularnijih kulinarskih showova u zemlji, a trenutačno su u tijeku prijave za novu sezonu. A kako svaka sezona sa sobom nosi i određenu dozu noviteta, tako će i nadolazeća biti po mnogočemu posebna. Naime, RTL-ova dugogodišnja voditeljica Marijana Batinić, koja je u svojoj televizijskoj karijeri vodila mnogobrojne emisije različitog karaktera, po prvi će put preuzeti voditeljsku palicu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'. Marijana se tako vraća na male ekrane te će joj uloga voditeljice showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' biti prva nakon godinu dana rodiljnog dopusta.

„Radujem se novoj ulozi. Gledateljima je to jedna od omiljenih emisija, kao i mom suprugu te kćeri. Inače, među najdražim voditeljskim angažmanima su mi upravo ovakvi formati i sigurna sam da ću uživati u društvu kulinarskih virtuoza. Imam osjećaj da ćemo na snimanjima učiti jedni od drugih. Kandidati koji dolaze su kulinarski potkovani, a i ja imam iskustva u kuhinji, tako da me raduje razmjena informacija, pa i gastronomskih tajni. A tu su i Klemenčić, Pažanin i Špiček - tri kulinarska znalca, odavno uspješno realizirani u svojim područjima te itekako iskusni kad je u pitanju rad pred kamerom. Pažanin mi je prijatelj, imamo tu splitsku vezu, sa Špičekom sam surađivala na nekim kulinarskim radionicama, a Željku sam upoznala i ima divnu energiju. Nadam se da će me toplo primiti u svoj krug strogoće, sarkazma, velikog znanja, ali i iskrene želje da kandidate nešto nauče i u njima probude prave kuhare“, ističe Batinić koja vjeruje da će se dobro uklopiti u već uhodanu ekipu na setu.

Ostaje isti žiri - Klemenčić, Pažanin, Špiček

Kao i u prethodnim sezonama, stručni žiri u sastavu Željke Klemenčić, Ivana Pažanina i Tomislava Špičeka i u nadolazećim će nastavcima biti zaduženi za kušanje, komentiranje i ocjenjivanje jela svih kuhara amatera koji će samostalno ili u paru stati pred kamere i prezentirati svoje specijalitete. Tijekom sezone kandidati će imati priliku pokazati svoje dosadašnje znanje, ali i nadograditi ga kroz korisne savjete i mentorstvo ponajboljih kulinarskih imena u Hrvatskoj. Prijave za devetu sezonu showa 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' i dalje su tijeku, a Marijana ima savjet za sve one koji još uvijek dvoje i razmišljaju o prijavi:

„Buduće kandidate bih pozvala onako kako sam 'pozvala' i sebe razmišljajući o ulasku u projekt - ajmo se igrati, zabavljati i doživjeti neočekivano! Kad je čovjek otvorena srca, najbolje se uči o hrani, ljudima pa i o životu. Vrijeme pandemije pokazalo nam je da je ljudska potreba za druženjem i zajedničkim uživanjem u dobroj hrani neutaživa i vječna, a gdje je ima u većim količinama nego u 'Tri, dva, jedan – kuhaj!'?“

Ako volite kuhati i mislite da možete puno pokazati gledateljima te ste spremni učiti od vrhunskog stručnog žirija - požurite se i prijavite u novu sezonu! Prijaviti se možete sami ili u paru na linku za prijave ili na broj telefona 060 501 554 (cijena poziva s fiksnog telefona je 3,49 kn/min, a s mobilnog telefona 4,78 kn/min).