Marija je pobjednica nefinalistica: Zaradila pljesak, ovacije i veliku nagradu

Marija je u finalu devete sezone showa ''Život na vagi'' osvojila titulu pobjednice. U emisiju je ušla sa 142,5 kilograma, a danas njena vaga pokazuje 97 kilograma.

U trenutku kada je Zvonimir stao na vagu, njegov rezultat nije premašio Marijin napredak, što je izazvalo ovacije u studiju. Nakon toga uslijedile su čestitke Mariji. Pljesak i zagrljaj dobila je od kandidata devete sezone koji su se zajedno s njom borili za ovu titulu, a osmijeh s njenog lica nije silazio.

Foto: Rtl

Veliko finale devete sezone popularnog showa ''Život na vagi'' možete pratiti na net.hr-u!

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš najavila promjenu vremena