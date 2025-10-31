ŽIVOT NA VAGI /

Marija je pobjednica nefinalistica: Zaradila pljesak, ovacije i veliku nagradu

Marija je pobjednica nefinalistica: Zaradila pljesak, ovacije i veliku nagradu
Foto: Rtl

31.10.2025.
22:17
Rtl
Marija je u finalu devete sezone showa ''Život na vagi'' osvojila titulu pobjednice. U emisiju je ušla sa 142,5 kilograma, a danas njena vaga pokazuje 97 kilograma.

U trenutku kada je Zvonimir stao na vagu, njegov rezultat nije premašio Marijin napredak, što je izazvalo ovacije u studiju. Nakon toga uslijedile su čestitke Mariji. Pljesak i zagrljaj dobila je od kandidata devete sezone koji su se zajedno s njom borili za ovu titulu, a osmijeh s njenog lica nije silazio.

