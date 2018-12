MAJA U SUZAMA, NAPUSTIO JE SUPRUG: ‘Neću ja sad tebe moliti da ostaneš na farmi!’

Farmerima su jučer došli članovi njihovih obitelji. Jurici i Saši je došla mama, Anici kći, a Maji suprug

Dok su se gotovo svi gosti priviknuli na farmerski način života, čini se da Majinom suprugu Matku to nije pošlo za rukom te je odlučio napustiti farmu. Matko nije skrivao svoju neugodnu iznenađenost farmom, a to je i otvoreno govorio. „Da su mi rekli da je ovako, ne bih ja dolazio“, rekao je Matko, a njegovim ponašanjem Maja je razočarana.

„Jutros si mi stvorio stres, a evo i sada. Idi i gotovo“, u suzama mu je rekla Maja i dodala: „Ne znaš koliko mi je teško ovdje. Ne znaš ništa.“ Maja kaže da je to pokazatelj da su žene puno izdržljivije i sposobnije od muškaraca te je ponosno rekla: „Tek sam sad ponosna na sebe. I to jako!“

Već ujutro dok mu je Maja pokazivala svoju jutarnju rutinu Matku nije bilo jasno kako to da farmeri pričaju sa životinjama te joj je odmah napomenuo da se neće toliko zadržavati da ne bi počeo pričati s njima. Zgrožen je time što farmeri mogu normalno spavati dok miševi hodaju oko njih pa ponekad i po njima. Maja mu je pokušavala objasniti da ni njima u početku nije bilo lako naviknuti se na to te da im je sada to sasvim normalno. No, Matka ništa nije uspjelo spriječiti u njegovu naumu da napusti farmu.

Dobra trgovina

Farmerima je danas stigao kupac za Pepu. Anica se dobro snašla u cjenkanju i nije htjela spustiti cijenu ispod 70 dukata te je nakon dugog cjenkanja svoj cilj i ostvarila i prodala Pepu za 70 dukata. Za razliku od prethodnih dolazaka trgovačkog putnika, ovoga puta farmerska ponuda bila je nešto bogatija pa je farmerska škrinjica teža za 80 dukata. „Sada ponosno čekam bankara da izbrojim dukate koji su nam ostali da uložimo konačno u banku“, sretna je Anica.

Nakon Matkovog odlaska, na Mateino i Ozrenovo oduševljenje, na farmu su stigle dvije trudnice. Matei je došla sestra Iva, a Ozrenu partnerica Kristina. Iako su možda u nekim trenucima pomislili da ih nitko neće posjetiti, ipak se to nije dogodilo. Njihovoj sreći nije bilo kraja. Hoće li Srećku netko pokucati na vrata farme, ostaje nam za doznati!