Prisjetite se: Lokacije na kojima se snimalo pet filmova 'Sam u kući'

Serija filmova "Sam u kući" godinama je jedan od najomiljenijih božićnih klasika, a lokacije na kojima su snimani filmovi dodaju posebnu čar svakom nastavku. Svaka nova lokacija doprinosi atmosferi, od raskošni kuća do užurbanih gradova, stvarajući prepoznatljive i nezaboravne scene koje obožavatelji prepoznaju već na prvi pogled. Donosimo lokacije koje su obilježile svaki od pet nastavaka filma "Sam u kući".

1. Sam u kući (1990)

Prvi film iz serijala "Sam u kući" postavio je temelje za cijelu franšizu i ujedno postao jedan od najpoznatijih božićnih filmova svih vremena. Sniman je u predgrađu Chicaga, u zabačenoj četvrti zvanom Winnetka, Illinois. Glavna lokacija bila je kuća obitelji McCallister, koja je postala ikonična zahvaljujući prepoznatljivom izgledu: velika kuća s dvostrukim vratima i širokim stepenicama. Iako se kuća u filmu čini vrlo prostorno, zapravo je manja nego što izgleda na ekranu. U mnogim scenama vanjskog dvorišta korištena je stvarna lokacija, dok su unutrašnje scene snimane u studiju. Ovdje je Kevin, kojeg je zaboravila obitelj, proveo nezaboravne avanture s dvoje nespretnih lopovima.

2. Sam u kući 2: Izgubljeni u New Yorku (1992)

Nastavak filma "Sam u kući 2" donosi novitet: Kevin McCallister (Macaulay Culkin) završava sam u New Yorku, gdje kreće u nevjerojatnu avanturu. Velik dio filma sniman je na lokacijama u New Yorku. Kultna scena gdje Kevin hoda kroz predvorje luksuznog hotela, u kojem boravi, snimana je u Plaza Hotelu, jednom od najpoznatijih hotela na svijetu. Druga poznata lokacija je Central Park, gdje Kevin, suočen s opasnostima grada, susreće starijeg gospodina (poznatog kao ptičar), što je jedna od najdirljivijih scena filma. New York je savršena kulisa za ovaj film, jer grad daje dojam užurbanosti i nepredvidivosti, što je idealno za Kevinove nestašluke.

3. Sam u kući 3 (1997)

Treći nastavak, koji je pomalo odmaknuo od originalne postave i radnje, sniman je u predgrađu Chicago (Illinois), ali u potpuno drugačijem okruženju. Glavni lik u ovom filmu, Alex Pruitt (Alex D. Linz), postaje "novi Kevin", dok se bori protiv četvorke zločinaca. Iako se radnja i dalje odvija u blizini Chicaga, kuća u kojoj Alex živi značajno se razlikuje od originalne McCallisterove kuće. Iako su mnoge scene snimane u studiju, vanjske scene smještene su u širem području Lake Forest, naselju u blizini Chicaga, gdje su kuće slične onima prikazanim u filmu.

4. Sam u kući 4: U povratku McCallisterovih (2002)

Ovaj nastavak filmove, koji je izravni nastavak originalne franšize, sniman je na nekoliko lokacija u Americi, s naglaskom na Chicago. Međutim, kuća McCallisterovih koja se pojavljuje u ovom filmu zapravo je nova kuća koja je različita od one iz prvog i drugog nastavka. Snimanje ove verzije filma bilo je više orijentirano na televizijski format, pa su stvorene i specifične lokacije za unutarnje scene. Djelomično je sniman u predgrađima Chicaga, dok su vanjske scene opet uglavnom oslonjene na računalnu animaciju i studijske setove, zbog čega lokacije nisu bile toliko prepoznatljive kao u prvom filmu.

5. Sam u kući 5: Za božićnom avanturom (2012)

Posljednji film u serijalu sniman je u modernim američkim kućama. Radnja se odvija u New Yorku, ali s mnogo digitalnih promjena, pa su scene snimanja obuhvatile različite lokacije u i oko grada. Međutim, i dalje su prisutni tipični elementi franšize poput mnoštvo komičnih zapleta. Ovaj film bio je prikazan u formatu televizijskog filma i koristi digitalne specijalne efekte za stvoriti upečatljive scene. Lokacije nisu toliko impresivne kao u prethodnim filmovima, ali su bile savršeno usklađene s modernim pristupom filmu.

Serija filmova "Sam u kući" svakim nastavkom donosi nove lokacije, no bez obzira na to gdje se radnja odigrava, filmovi ostaju trajno povezani s toplinom i šarmom američkog predgrađa i prepoznatljivim urbanim okruženjima poput New Yorka. Snovi, smijeh i avanture Kevina McCallistera, koji je svaki put ostao "sam u kući", ostali su u srcima mnogih generacija gledatelja.

