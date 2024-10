Nina prošla u drugi krug natjecanja: 'Imaš prepoznatljivu boju, pozabavi se interpretacijom'

Od 20.15 krenula je četvrta epizoda glazbenog spektakla "Superstar". Tonči i Filip svoje su platinaste karte podijelili, još dvije su kod Nike i Severine, koje čekaju da ih netko obori s nogu, a to se možda dogodi upravo večeras!

Večeras će novi mladi glazbenici stati pred stručni žiri i pokušati ih impresionirati svojim glasom, izvedbom i karizmom, okušati svoju sreću u ovom pjevačkom natjecanju i prijeći u drugu fazu natjecanja. Među brojim mladim izvođačima tu su natjecatelj koji stiže čak iz Züricha, maturantica koja je prošle godine prošla prvu fazu natjecanja, šef kuhinje iz Zadra te mladi multiinstrumentalist Toni iz Viteza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Jedno poticajno "ne"

20.45 - Pred žiri je stala dvadesetogodišnja Nina Pažanin iz Trogira. Nina je pohađala glazbenu školu i pjevala u školskom zboru, a za svoju je prijavu rekla – sad il' nikad! Dva tjedna prije emisije imala je prve dvije solo točke, a rekla je da je mnoge rasplakala svojom izvedbom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

"Neiskorišten vokal apsolutno. Nije se desilo ništa, a imaš glas koji trpi svašta nešto - imaš prepoznatljivu boju, pozabavi se interpretacijom", rekao je Filip za izvedbu Severininog hita "Kao". Severina je istaknula da joj nedostaje prisutnosti, dok je Tonči naglasio da ima "lijep glas". Složili su se da nedostaje emocije.

Severina, Filip i Tonči Nini su dali "da", a Nika joj je dala jedno poticajno "ne".

Povratnica iz prve sezone koja je puno napredovala

20.30 - Nakon Ivana, uslijedilo je ugodno iznenađenje. Povratnica iz prve sezone, osamnaestogodišnja Lara Ivić Ujević, oduševila je izvedbom pjesme "Killing Me Softly". Lara je prošle godine u "Superstaru" prošla do druge faze natjecanja, no smatra da će ove godine postići bolje rezultate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tonči i Severina bili su impresionirani time kako je Lara savladala ovu zahtjevnu pjesmu.

"Takva mračna boja na najbolji mogući način, odlična si, posebna si, sigurno ću te pamtiti još jako dugo i hvala što si se vratila da pokažeš upravo ovo", rekla joj je Nika, a Tonči se složio da je puno napredovala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jedva čekam da čujem što nam još imaš za ponuditi ove godine, to je taj comeback, da", rekao je Filip Lari. Talentirana maturantica dobila je četiri "da". Tonči je dodao da je ovo jedan od najboljih aranžmana pjesme koju je ikad čuo.

Ne može kontrolirati glas

20.25 - Nakon Lukrecije, žiriju se predstavio šef kuhinje iz Vrsa, Ivan Milutin.

"Prvi put da sam skupio hrabrosti da probam nešto i da mi vi kažete valja li to ili da se držim kuhinje", rekao je Ivan. Odlučio je izvesti pjesmu Divljih jagoda, "Kap po kap".

"Ti kad bi znao pjevati, ti bi bio idealan za Divlje jagode. Imaš boju, ali ne barataš glasom, ne možeš ga kontrolirati, nedostaju prelazi,“ rekao mu je Tonči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Moćan glas

20.15 - Prva na redu bila je svestrana maturantica Lukrecija Skolan, koja se bavi glazbom, glumom i plesom. Unatoč dugogodišnjim problema s poremećajima u prehrani i samopouzdanjem, odlučila je prijaviti se na show, objasnivši da ju je umjetnost spasila.

"Došla sam ovdje da sama sebi pokažem koliko mogu jer imam dosta problema sa samopouzdanjem", rekla je Lukrecija, koja je oduševila izvedbom Adelinog hita "Love in the Dark".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

"Potencijal velik. Imaš snažan glas, osjećaš muziku, ali ti fali jedno poliranje", rekao joj je Tonči.

"Imaš super glas, moćan, meni se jako sviđa. Baš imaš emocije u sebi i to ispliva van sa svim tim sirovim vokalom i to je puno važnije, a kontrolu ćeš naučiti", rekla je Severina.

Lukrecija je od žirija dobila četiri "da" što ju je dovelo do suza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Stigla nova sezona Superstara! 'Tonči je imao najmisteriozniji izraz lica, analizira na drugačijoj razini'