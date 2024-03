Kandidat sedme sezone showa 'Život na vagi', čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, Leonardo Prajo, pohvalio se svojom transformacijom koju je napravio u roku godinu dana.

Na svom Instagram objavio je kolaž od dvije fotografije. Na prvoj fotografiji nalazi se on prije godinu dan, a na drugoj sada. Može se uočiti iznimno velika promjena koju je napravio uz pomoć trenera u showu, a vidi se i da nakon izlaska iz njega nije odustao od rada na sebi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegovom transformacijom pohvalila se i voditeljica showa, Marijana Batinić koja je oduševljeno njegovu objavu podijelila na svom Instagram story.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ma vidi mi ga", napisala je oduševljeno Marijana, a komentirala mu je i fotografiju: "Juhuuuu".

Foto: Instagram Foto: Instagram

Imao je ozljedu

Podsjetimo, Leonardo je u finalu showa pokazao nevjerojatnu transformaciju izgubivši 48,7 kilograma i 25,9 posto tjelesne mase, a čini se i kako je nakon izlaska iz showa neumorno radio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Početkom veljače ozljedio se na stepenicama o čemu je obavijestio pratitelje. "Trenutak nepažnje me je doveo do ove situacije. Čeka me dug oporavak i velika borba", napisao je na Instagramu uz niz fotografiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O nezgodi je progovorio i za RTL.hr.

"Pao sam niz stepenice i iskočilo mi je koljeno. Sad idem na magnetsku rezonancu u Zagrebu, da vidim jesu li ligementi popucali", rekao je Leonardo te rekao kako ga ozlijeda sprječava u vježbanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nosio sam deset dana longetu i sad imam steznik. Više ne treniram, a unos kalorija sam smanjio na 1600 jer se ne mogu kretati", rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Život na vagi' promijenio mu je život, ali otkriva: 'Ako kupujem čokoladu, gledaju me poprijeko'