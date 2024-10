Larisa ne voli što je ostala sama, a Nina tvrdi: 'Ona misli da smo joj svi mi neprijatelji'

U prošloj epizodi ''Života na vagi'' koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo, ispod žute linije završio je crni tim, Larisa i Tomislav koji je naposljetku izglasan da ide kući.

"Žao mi je što je Tomo otišao jer je bio jedan veseljak i puno mi je pomagao s razgovorima. Mislim da će mi nastavak boravka ovdje biti jako težak“, rekla je iskreno Larisa kojoj se nimalo ne sviđa što je ostala sama u kućici te nastavila: „Osoba sam koja vjeruje da se sve događa s razlogom; vjerujem da sam s razlogom ušla u ovaj projekt, s razlogom dobila Tomislava kao partnera, kao i to da sam ga s razlogom izgubila kao partnera.“ Podijelila je s Alinom kako vjeruje da su izbacili Tomislava zato što je bio najveća konkurencija, a nju sad najviše muči kako će sama odraditi veliki izazov.

"Ali bilo je još kandidata koji su bili sami u izazovu i na vagi pa su imali sjajne rezultate“, zaključila je.

Foto: RTL Alina i Larisa - Život na vagi

Larisa je fokusirana na druge stvari?

I Nikolina i Nina razgovarale su o jučerašnjem vaganju te o ogovaranjima koja ne priliče ljudima u njihovim godinama. "Definitivno se treba stati na kraj nekim tenzijama i glupostima koje odvlače fokus s cilja“, jasna je Nina, a Nikolina dodala kako ne želi raspravljati tko je što pričao, no rekla je Larisi da se ovdje svi bore sa svojom glavom, a ne samo ona.

"Nije ona loša osoba, cura je u redu, ali jako je opterećena time što će netko misliti o njoj i misli da smo joj mi svi neki neprijatelji, a realno nismo“, rekla je Nina i zaključila: "Netko ti je draži, netko malo manje, ali mislim da je Larisa previše fokusirana na to kako netko gleda, što netko misli umjesto da misli na sebe i svoj cilj i guraš dalje. Složila bih se s Nikolinom, nitko od nas neće nikoga voditi kući kasnije, sve će to proći i dok si tu, iskoristi najbolje vrijeme, i to je to.“

Foto: RTL Nina i Nikolina - Život na vagi

Novu sezonu ''Života na vagi'' gledajte od srijede do petka u 21.15 sati na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo!

Hoće li se smiriti tenzije u kampu i kakvi izazovi i iskušenja očekuju kandidate u današnjoj epizodi - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u ili već sad na platformi Voyo!

