Jedna od izvođačica koja će večeras treća po redu nastupati na Dori 2024., Lara Demarin otkrila kako se njezin plesač ozlijedio tijekom probe.

Putem Instagram storyja podijelila je video kako ga njeguje po natečenom gležnju.

"Ma sve će to biti dobro", napisala je.

Dok ga ona njeguje, on se našalio s njom.

"Preko dana fizio, preko noći pevaljka", rekao je njezin plesač.

Druga polufinalna večer

Podsjetimo, večeras je druga polufinalna večer na kojoj nastupaju Lu Dedić s pjesmom "Plavi leptir", James Night i njegova "Nebo plače", Lara Demarin i pjesma "Ne vjerujem ti", Alen Đuras s pjesmom "A Tamburitza lullabay", The Splitters i pjesma "Od kad te sanjam", Boris Štok i pjesma "Can we talk", Baby Lasagna i njegova "Rim Tim", ET s pjesmom "Pametnom dosta", Vatra i "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo i "Voljena ženo", Natalie Balmix i "Dijamanti" te MARCELA i "Gasoline".

Od 12 kandidata, njih osmero ući će u finale, koje će se održati u nedjelju. Od 16 njih jedan će predstavljati Hrvatsku na Eurosongu 2024.

