Večeras nas čeka druga polufinalna večer Dore 2024. na kojoj će nastupiti 12 kandidata, od kojih njih osam prolazi u finale koje će se održati u nedjelju.

Večeras će nastupati:

Lu Dedić – Plavi leptir James Night – Nebo plače Lara Demarin – Ne vjerujem ti Alen Đuras – A tamburitza lullaby The Splitters – Od kad te sanjam Boris Štok – Can we talk Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim ET - Pametnom dosta Vatra – Slatke suze, gorka ljubav Damir Kedžo – Voljena ženo Natalie Balmix – Dijamanti Marcela - Gasoline

Prvih 12 kandidata

Podsjetimo, Jučer je bila prva polufinalna večer na kojoj je nastupalo također 12 kandidata:

Noelle - Baby, baby Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – Vodu piti trizan biti

3. Stefany - Sretnih dana dat' će Bog

4. Misha - One day

5. Erna - How do you love me

6. eugen - Tišine

7. Vinko - Lying eyes

8. Barbara Munjas - Nepobjediva

9. Let 3 - Babaroga

10. Lana Mandarić - More

11. Pavel - Do Mjeseca

12. Saša Lozar - Ne plačem zbog nje

Prvih osmero finalista

Prva osmorka koja je ušla u finale:

Noelle – Baby, Baby

Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – Vodu piti trizan biti

Stefany – Sretnih dana dat’ će Bog

Misha– One Day

Erna – How Do You Love Me

Eugen – Tišine

Vinko – Lying Eyes

Barbara Munjas – Nepobjediva

Let 3 – Baba roga

Lana Mandarić – More

Pavel – Do mjeseca

Saša Lozar – Ne plačem zbog nje

Gledatelji razočarani

Gledatelji su razočarani polufinalnim nastupima, a svoje kritike su nizali na društvenoj mreži.

"Nitko večeras ne zaslužuje u finale", "Ovi kao da se natječu tko će manje tonova pogoditi", "Odbrojavanje bilo najuzbudljiviji dio večeri", glasili su samo neki od komentara na popularnoj društvenoj mreži X.

Postavili smo i anketu 'Jeste li i Vi razočarani nastupima na prvoj polufinalnoj večeri Dore?', a velika većina ljudi odgovorilo je s odgovorom 'Da'.

Izvođač koji je najmanje oduševio publiku bio je Saša Lozar koji je pjevao pjesmu 'Ne plačem zbog nje'. Snimka te izvedbe proširila se na društvenim mrežama, a on na njoj ne zvuči baš dobro.

Gošća oduševila publiku

Popularna pjevačica te članica žirija popularnog showa 'Superstar' čije propuštene epizode možete pogledati na platformi Voyo, Severina oduševila je fanove svojom pojavom na nastupu prošlogodišnjih pobjednika Dore, Let 3. Odjenula je žuti kostim dizajnera Juraja Zigmana (39), a glavni rekvizit bio joj je veliki, plišani čekić.

Let 3 je na svom Facebook profilu objavio fotografiju sa Severinom na kojoj ona drži čekić u rukama, a oni su je prozvali 'Majkom pravde' .

Čekić je mnoge asocirao na Severininu nedavnu pobjedu na sudu. Naime, nedavno joj je splitski Županijski sud vratio sina, odnosno, donio je odluku da će pjevačica dijeliti skrbništvo nad sinom Aleksandrom s bivšim partnerom Milanom Popovićem (58).

POGLEDAJTE VIDEO: Tko će pobijediti na Dori? Baby Lasagna je broj jedan, ali on tvrdi: 'Meni su najbolji LET3'