Pjevačica Noelle, pravog imena Ivana Crnković, sinoć je otvorila polufinalnu večer Dore svojom izvedbom pjesme 'Baby, baby'.

Iako je pronašla svoje mjesto kao jedna od 8 finalista, gledatelje je zbunio njezin nastup i okrivili su je da tehnički i vokalno nije pravilno otpjevala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svoju grešku je uvidjela i sama, a jutro nakon nastupa ispričala se zbog falševa putem svog Instagram profila.

POGLEDAJTE VIDEO: Polufinalna večer Dore: Noelle - Baby, baby

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Imam potrebu ispričati se javno za svaki večerašnji falš. Please don't be harsh, ovo je prvi puta da dijelim privatne misli i osjećaje javno...ali imam potrebu... Ljubim i grlim sve koji mi neumorno šalju pozitivu i podršku", napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovim putem bih se htjela ispričati svim mojim prekrasnim prijateljima, obožavateljima i svima koji su mi pružili toliko veliku podršku... Ispričati se za sve falševe i sve krivo što sam napravila u ovom nastupu. Stvarno mogu pogoditi te tonove, ali još uvijek ne znam kontrolirati adrenalin dok pjevam i sve sam zeznula što sam mogla", rekla je Noelle, pa nastavila:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je život. Znam to kontrolirati u plesu, ali ne još u pjevanju tako da.. ja se ispričavam. Jednako se osjećam i boli me duša kada slušam te svoje tonove koji su svi profulani i za neki sljedeći nastup ću se puno više potruditi to nekako iskontrolirati. Evo, to reći, nego... Ljubim vas sve", zaključila je.

POGLEDAJTE VIDEO: Severina u kampanji podržala transrodne osobe: 'Odlučila sam...Potpuno sam završila s muškim rodom'