Kristijan Golubović se nakon incidenta s Urošem Ćertićem ponovo se našao u centru pozornosti nakon što je pred kamerama izjavio da je navodno spavao s pjevačicom Gocom Tržan, prenose srpski mediji.

Kristijan je, naime, bio bijesan jer su ostali natjecatelji Zadruge napali Adama Labunskog zbog njegova pjevanja, što je bila i jedna od tema tokom emisije "Pitanja gledatelja".

Za crnim stolom povela se ozbiljna debata o Adamovom ponašanju, nakon čega je Golubović izletio bijesan. Najviše ga je iznervirao Ivan Marinković, bivši muž Goce Tržan s kojim ima kćer pa je žestoko opleo po njemu i otkrio da je bio intiman s pjevačicom.

"Smrdljivko jedan, dečka diraju, gledam dečka, ne valja im, zato što pjeva? Miljana je sr*la po njima, kao p*ke su šutjeli, a znaš koji su honorari, slijepci", vikao je Golubović po imanju i dodao:

"Onaj alkoholičar koji nema jetru, nema oči da ikog vidi, je** sam mu Gocu Tržan prije 100 godina. Narkomanka jedna. Je**m ga u usta smrdljiva".

Golubović je zbog sukoba s Urošem ostao bez tromjesečnog honorara, a u Zadruzi je otkrio i kako je spasio Tomu Zdravkovića od njegova pijanog oca.

Nakon svega, oglasila se i Tržan.

"Ja zaista ne znam o čemu se radi tu. Ja tog čovjeka, nikad u životu nisam upoznala, a kamoli imala nešto s njim. S obzirom na to da se radi o nemoćnim muškarcima, koji se ne mogu potući, nego se ponašaju kao kokoši, ništa me od njih ne čudi. Samo bih zamolila, da me više ne uvlačite u taj mulj", rekla je pjevačica i dodala: "Te će tvrdnje koje je izrekao na moj račun, morati dokazati na sudu, jer ja kap alkohola nikad nisam okusila u životu, ali hvala Bogu, dobro zarađuje od blamiranja u Zadruzi, pa će imati od čega platiti", zaključila je.