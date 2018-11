KRAJ ZA CRNU VIŠNJU: Žiri poslao kući Višnju Pevec, a evo tko je izgon zaradio bezobraznim ponašanjem

Nakon prve večeri duela, koja je sinoć prikazana na RTL-u, mentori Petar Grašo i Jacques Houdek odabrali su 11-ero kandidata koji nastavljaju borbu za najboljeg, a večeras će isto učiniti Nina Badrić i Tonči Huljić

Nina je svoje kandidate ugostila u Zagrebu, u hotelu Westin. ‘Imat ćemo danas dvoje kandidata koje ćemo morati poslati kući, a sada ću pozvati troje kandidata..’, rekla je Nina te pozvala Nataliju Zrinski, Danijelu Vidas i Luku Brščića, a nakon što je svaki od njih kratko otpjevao a capella pjesme, Nina im je rekla da nema onih koji nisu dobri, no nedostaje im vježbe i iskustva, naročito Nataliji, koju je na kraju pozdravila. ‘Nisam ovo očekivala i znam da mogu puno više, ali sljedeće godine idem ponovno’, rekla je Natalija, a Nina je Danijeli rekla da ju je Luka nadmašio ovaj put.

Kraj za Crnu Višnju

Prvi par koji je Nina spojila bili su Višnja Pevec i Renato Zahirović, a za njih je izabrala pjesmu ‘Jutros mi je ruža procvjetala’, Amire Medunjanin, a Višnja je odmah komentirala kako obožava tu sevdalinku od malih nogu. Renato je, pak, komentirao da nije zadovoljan izborom partnerice. Kada su otpjevali pjesmu, Tonči je komentirao da je slab na ovakve vokale kao Renatov. A mentorica Nina pohvalila je oboje, no na kraju je dalje prošao Renato. ‘Nisam razočarana, nego sretna što sam bila dio ovog tima, ali ispalo je onako kako biti mora!’, komentirala je kratko Višnja nakon nastupa.

Tonči je prije predstavljanja svojih kandidata voditeljici Petri rekao da budući da svi imaju neke nadimke za svoje timove, on je svoj odlučio nazvati ‘Hulje’. ‘Sa svim dužnim simpatijama prema mom prezimenu’, dodao je Tonči,koji je svoj tim ugostio u marini ‘Frapa’. Budući da ima 12-ero natjecatelja, morat će dvoje poslati kući. Prva je zapjevala a capellu Ana Marija Djaković Jeleč, a potom Marko Katić te Mislav Medić, koji je s Tončijem zapjevao, odnosno beat boxao njegovu pjesmu ‘Ja san rojen da mi bude lipo’. Na kraju je kući otišla Ana Marija Djaković Jeleč.

Rikalo riknuo

Tončijev prvi par koji je nastupio bili su Dario Duvnjak i Vanja Jelača, a za njih je odabrao pjesmu benda Kings of Leon, ‘Use Somebody’. ‘Mislim da je ova pjesma dušu dala za Darija’, komentirala je Nina. ‘Dario je bio samouvjereniji u sebe, odnosno Vanja nisi to pokazala’, rekao je mentor Tonči i Vanja je napustila show.

Drugi par koji je Nina izabrala bili su Mirna Koprolčec i Leon Rikalo, a otpjevali su u duetu pjesmu Doris Dragović i Jacquesa, ‘Ima nešto u tome’. ‘Ti se zoveš Rikalo i baš si ga riknuo!?, rekao je Tonči te dodao da je Mirna otpjevala školski, ali nema zamjerku. Nina je na kraju odlučila da dalje ide Leon Rikalo iako je Mirna imala tri glasa žirija.

Maro još treba mutirati

Tončijev drugi par bili su momci Siniša Vidović i Marko Katić, a za njih je odabrao pjesmu u duetu Olivera Dragojevića i Gibonnija ‘Sreća’. ‘Ja se nisam prestao smijuljiti jer jednostavno ste prenijeli pjesmu kako spada!’, rekao je Grašo, a mentor Tonči morao je odlučiti tko ide dalje iz dueta. Nakon dužeg razmišljanja odlučio je da dalje ide Siniša. ‘Dat ću priliku Maru da dovrši proces mutiranja’, objasnio je Huljić svoju odluku.

Gabrijela Holjevac i Marco Cuccurin bili su sljedeći Ninin par koji je spojila u duet, a pjesma koju su otpjevali bila je ‘Need You Now’, od Lady Antebellum. ‘Nemoj zamjeriti, ali Gabrijela mi je bila dražesna’, rekao je Jacques Marcu, a Nina je odlučila da dalje ide Gabrijela.

Najbolje pogođena pjesma

Tončijev idući duet bile su Anamarija Mikulić i Lora Breški za koje je odabrao pjesmu grupe Divas, ‘Oprosti mi’. ‘Ova pjesma je jednoj donijela izlaz, a jednoj prolazak dalje’, rekla je Nina, a Tonči im je rekao da im zamjera što nisu više igrale na kartu svoje specifičnosti, a odlučio je da dalje ide Anamarija.

Ninin idući par bili su Gabriela Hrženjak i Luka Brščić, a otpjevali su pjesmu koju u duetu pjevaju Josh Groban i Celine Dion, ‘The Prayer’. ‘Ovo je po meni do sada najbolje pogođena pjesma za osobnosti, komentirao je Grašo njihov nastup, a Nini je bilo jako teško odlučiti tko ide dalje. ‘Ne mogu se odlučiti, meni je ovo jako emotivno’, rekla im je mentorica te zamolila produkciju da joj na kraju showa dopuste da donese odluku jer ne zna koga bi poslala dalje.

Publika pomogla pljeskom

Romano Frklić i Martina Barać iz Huljićevog tima nastupili su sljedeći s pjesmom ‘Ne mogu ti reći što je tuga’, koju su u originalu otpjevali Hari Mata Hari i Nina Badrić. ‘Ja mislim da imate hit!’, nasmijala se Nina dodajući da su se dobro nosili s njom. Tonči nije znao koga bi poslao kući pa je zamolio publiku da aplauzom pokaže koji pjevač im je draži, na kraju je Romano dobio veći pljesak, a Martina je otišla iz showa.

Iz Nininog tima nastupili su Mario Grubišić i Slavica Marijan, a otpjevali su duet Vesne Pisarović i Giuliana, ‘Bježi od mene’. ‘Meni se to do kraja nije svidjelo’, rekao je Jacques i dao malu prednost Mariju. ‘Ne mogu reći što je to bilo loše, a što dobro’, rekao je Grašo, a Nina je rekla da nije zadovoljna ni s jednim, ni s drugim. ‘U odnosu na druge ispali ste najslabiji’, komentirala je njihova mentorica te na kraju odlučila da dalje ide Slavica.

Izbacili je zbog ponašanja

Posljednji duet bio je iz Tončijeva tima, a umjesto dueta, odlučio se spojiti beat boxera Mislava Medića i Ingrid Zagajski u ‘jednog pjevača’ koji će na pozornici pjevati s Nikolinom Perković. Tonči je za njih odabrao miks pjesme grupe Eurythmics i Lady Gage, ‘Sweet Dreams/Just Dance.

‘Ingrid pomalo me nerviraš jer me podsjećaš na neke recentne zvijezde izvan kontrole’, rekao joj je Jacques te dodao da ipak daje prednost Ingrid i Mislavu. ‘Kad ste vas dvoje krenuli, mislila sam da ne može bolje, ali kad si ti Nikolina došla, izula si me iz cipela!’, rekla je Andrea. ‘Ingrid učinila si veliku uslugu Nikolini, a to je zato što si se ovako ponašala’, komentirao je Tonči njezino pomalo nepristojno ponašanje budući da se Graši obratila sa ‘ti’. Nikolina je tako prošla dalje.

Nina je na kraju showa morala odlučiti tko iz njezinog tima između Luke i Gabriele ide dalje, a odlučila se za Gabrielu. U sljedećoj fazi natjecanja, koje je na programu na RTL-u idući vikend, mentori će morati od 21 kandidata ostaviti samo njih 12. Koji će to natjecatelji biti, gledatelji će saznati idući petak i subotu.