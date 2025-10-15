Kraj timova! Sad svatko igra za sebe!

Počinje 11. ciklus u 'Životu na vagi', finale se približava, a pred natjecateljima devete sezone su novi, zahtjevni izazovi.

Jutro u kampu protječe mirno, svi su u svojim mislima i razmišljaju što ih dalje čeka. Crvenima nedostaje Dudo, njegove šale i vedar duh, a plavi kao da nisu ništa naučili iz prošlog vaganja, kada je Zvone imao nulu na vagi, a Ante bio 0,3 kilograma u plusu.

„S obzirom na to da sam još uvijek tu, dobro se osjećam. Nemam nekih žaljenja, sve je sasvim u redu“, kaže Zvone koji s Dominikom skuplja rublje i nagađa kad će prestati biti u timovima. „Koliko će mi još dugo trebati ova crvena majica? Već mi je postala kao haljina“, komentira Dominik, a Zvone dodaje da je i njemu tako.

'Dosta je'

U kamp stižu Mirna i Edo i okupljaju sve kandidate kako bi im rekli važnu vijest da nisu više treneri crvenog i plavog tima! „Jednostavno - dosta je. Družili smo se dugo, uspješno, zabavno, ali vrijeme je za rastanak“, objašnjava Edo.

„Što je sad? Nije mi ništa jasno. Vidjela sam svima po facama da im nije svejedno“, priznaje Mare dok Mirna otkriva istinu: „Od danas više nema timova.“ Treneri dijele ljubičaste majice preostalim kandidatima i Edo ponosno kaže: „To je svojevrsna potvrda da ste vi došli praktički do samoga kraja.“

„Mislim da su neki kandidati odahnuli kad su čuli da ulaze u individualce, a nekima sigurno nije dobro sjelo“, kaže Mirna. „Sad kreće individualna borba za one koji žele u finale. Nema više skrivanja iza tima - sad si sam sa svojim uspjesima, neuspjesima, svojim trudom, voljom i željom za ostankom“, poručuje Edo. „Tek ćemo sad vidjeti koliko tko može i koliko je tko jak u glavi jer je ovo sad psiha“, dodaje Mare.

Ljubičaste majice izazivaju i oduševljenje i ponos. „Sviđa mi se boja, ali i XL veličina“, pohvaljuje se Zvone. „Živio sam za ovaj dan“, kaže Dominik koji vjeruje da je Zvone jedva čekao trenutak kada će postati individualci. „Sad ćemo zapravo vidjeti koga što boli, boli li nekoga nešto i da mene gledaju kako sam ispred svih njih“, samouvjereno kaže Zvone.

Pred natjecateljima je novo poglavlje i sad vrijedi samo jedno: svatko se bori sam za sebe. Tko će pokazati da ima snagu, a tko će otkriti svoje slabosti? Sve će se vidjeti već večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

