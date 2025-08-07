Kraj se bliži, a stara pravila na Farmi više ne vrijede: 'Vrijeme je da prijeđemo u novu fazu igre'
Večer završava suzama i iskrenim emocijama
Vrijeme je za novu napetu borbu u areni, a duelisti neće biti nimalo sretni što su se našli baš jedno protiv drugoga.
Kandidati sve više razmišljaju o taktikama jer finale se bliži, neki su u strahu, a drugi posve mirni.
Voditeljica Nikolina Pišek ima važne vijesti za farmere, a otkrit će i dosad najčuvaniju tajnu na imanju.
"Vrijeme je da prijeđemo u novu fazu igre", poručit će im i sve ih zaintrigirati.
Dueliste čeka veliki preokret i moraju birati mudro jer si mogu zakomplicirati borbu za ostanak u showu.
O čemu je riječ i tko ispada, doznat će se u novoj epizodi od ponoći dostupnoj na platformi Voyo.
"Farmu" gledajte i na RTL-u, od ponedjeljka do petka u 20.15 sati.
POGLEDAJTE VIDEO: Farma: Mentor ocjenjuje