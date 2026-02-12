Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

Terezino vjenčanje se bliži, no ona i dalje razmišlja samo o Čavki. Njihov novi razgovor vodi do strastvenog poljupca tijekom kojeg oboje osjećaju isto.

Foto: Rtl

Ante nosi krivotvoreni nacrt industrijske zone Šušnjari i naređuje mu da sve zataška, bez previše objašnjenja. Šušnjara moli Lucu za pomoć oko djece, a baba Ljuba sve više sumnja da nešto skrivaju. Gatara podmetne Petrov rubac koji pronađu Marko i Mirjana te oni odluče odmah alarmirati policiju.

Foto: Rtl

Sikirica nema druge nego zatvoriti Katu, unatoč njezinu protivljenju. U isto vrijeme, Zora odlazi po Domazeta i Badurinu kako bi joj pomogli...

Foto: Rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.