NOVE EPIZODE /

Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?

Katarina završila iza rešetaka! Hoće li ovo biti kraj za sestre Runje?
Foto: Rtl

Večeras od 20.15 sati na RTL-u slijedi još jedna napeta epizoda serije 'Divlje pčele'

12.2.2026.
13:03
Hot.hr
Rtl
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

Terezino vjenčanje se bliži, no ona i dalje razmišlja samo o Čavki. Njihov novi razgovor vodi do strastvenog poljupca tijekom kojeg oboje osjećaju isto.

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Ante nosi krivotvoreni nacrt industrijske zone Šušnjari i naređuje mu da sve zataška, bez previše objašnjenja. Šušnjara moli Lucu za pomoć oko djece, a baba Ljuba sve više sumnja da nešto skrivaju. Gatara podmetne Petrov rubac koji pronađu Marko i Mirjana te oni odluče odmah alarmirati policiju.

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Sikirica nema druge nego zatvoriti Katu, unatoč njezinu protivljenju. U isto vrijeme, Zora odlazi po Domazeta i Badurinu kako bi joj pomogli...

Foto: Rtl
Foto: Rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićenje Grgića u Novoj Gradiški nikoga nije iznenadilo? Pogledajte ovu poruku s transparenta... 

Divlje PčeleRtlVoyo
