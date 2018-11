JURICA PAĐEN SE ČESTO ČUJE SA ŠTULIĆEM: ‘Johnny je usamljenik koji se zabavlja sam sa sobom’

Pađen je otkrio da je u kontaktu sa Štulićem, a govorio je i o tome što ga je nagnalo da uđe u reality show

Dalibor Petko je u svom showu ugostio slavnog Juricu Pađena, koji je govorio o svojoj karijeri. Naime, njegov bend Aerodrom počinje s proslavom 40. godišnjice postojanja, čiji će vrhunac biti koncert na Šalati koji će se održati 31. svibnja sljedeće godine.

“Mislim da je Aerodrom podcijenjen band. Najviše to vidim kod organizatora koncerta. Stalno moramo objašnjavati da su to naše pjesme. Znaju ih svi, ali ih ne spajaju s bendom”, rekao je Jurica u emisiji Dalibor Petko Show.

“Zadovoljan sam svojom karijerom i ne kajem se zbog ničeg”, nastavio je te otkrio da su svi njegovi hitovi nastali kao slučajni trenutak inspiracije. Za neke nije mislio da će uopće postati hitovi, a kamoli evergreeni. Takva je bila pjesma 24 sata dnevno. “Kad smo je snimili, u šest mjeseci nije se bila niti jednom zavrtila”, rekao je roker.

Čuje se sa Štulićem

Ovih dana Johnny Štulić ponovno se našao u medijima, negirajući prijateljstvo s Radom Šerbedžijom. Pađen kaže da su njih dvojica često u kontaktu.

“Johnny k’o Johnny radi svoje. Usamljenik. Ima u dnevnom boravku mikser i non-stop se snima. Kad ne piše, prepjevava Tukididove ratove i sličnu literaturu. Obrađuje pjesme koje još nije stigao obraditi, a takvih je malo ostalo, i zabavlja se sam sa sobom”, rekao je Pađen progovorivši i o svom odlasku iz Parnog valjka.

“Nije tu bilo zle krvi. Htio sam nešto svoje, drugačiji tip muzike. Pošto je Valjak bio Husov band, naravno da sam poštivao njegovu viziju i shvatio da se ono što bih ja radio ne uklapa u tu viziju. Bio je to posve prijateljski odlazak i danas se posjećujemo i družimo”, izjavio je frontmen Aerodroma.

Izleti u reality showove

Pađen se osvrnuo i na svoja gostovanja u reality showovima.

“Probao sam. Zanimalo me je to jer uz financijski efekt, u to sam vrijeme gradio kuću i trebala mi je svaka kuna, želio sam probati i kako ću se nositi s tim. To je jedan ludi nadrealni osjećaj, ali sam shvatio da sve što trebaš je samo ostati prirodan”, kazao je Jurica.

U emisiji su gostovali gitarist grupe Bang Bang Vedran Božić, Nola i Teška industrija, glumica Anica Kovačević i mlada nada Bruna Oberan, a basist benda Tomislav Šojat na CMC-ju je proslavio 55. rođendan.