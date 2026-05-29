Josipa iz 'Života na vagi' više nije ista osoba: Danas izgleda skroz drugačije i svi to komentiraju
Simpatična Josipa iz Senja nekoć je sudjelovala u showu 'Život na vagi', a danas oduševljava izgledom
Josipa Lopac u show "Život na vagi" 2018. godine ušla je kao 25-godišnjakinja s 146 kilograma, a iz showa izašla s impresivnih 57 kilograma manje. Na društvenim mrežama danas 33-godišnja Josipa često dijeli svoje fotografije, a gledajući ih teško je povjerovati da je riječ o istoj osobi koja se nekoć borila s kilogramima.
"Prošlo je šest godina od moga sudjelovanja u 'Životu na vagi' i moram priznati da je moj povratak u stvarnost bio težak. Nije isto biti u izolaciji i vani - vani je sve dostupno od hrane i pića", rekla je Josipa 2025. komentirajući kako joj je izlazak iz showa pao teško jer ju je suočio sa svakodnevicom u kojoj nije bilo jednostavno pratiti režim zdravog načina života.
Međutim, kroz godine je Josipa na društvenim mrežama često dijelila svoj napredak u borbi s kilogramima, a posljednjim fotografijama ispričala je vlastitu priču o nevjerojatnoj upornosti.
Njezini rezultati redovito izazivaju komplimente pratitelja oduševljenih njezinom linijom, a fotografije govore više od riječi te svjedoče o uspješnoj priči životnog preokreta simpatične dame iz Senja.